نگاه شهرداری شیراز به دریافت عوارض تغییر کند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی ترابی بعد از ظهر دوشنبه در صحن علنی شورا، گفت: برای سال آینده بدنبال تغییر نگاه شهرداری از کسب درآمد بوسیله عوارض بوده و لایحه بودجه بعدی را با ارائه راهکارهای نوین در این زمینه به شورا ارائه دهند زیرا جهش درآمد شهرداری از این طریق ممکن نبوده و فشار زیاد بر مردم نیز تبعات منفی متعددی را بدنبال خواهد داشت.

وی تصریح کرد: مجموعه شهرداری این امکان را دارد تا با بهره گیری از راه های متعدد درآمدزائی چه در ارزش افزوده زمین و چه سایر منابع قوی این شهر را از وابستگی به عوارض نجات دهد و همچنان شیراز را در قله نوآوری و بهره وری نگاه دارد.

عضو شورای شهر شیراز ادامه داد: با توجه به ضرورت نگاه به اقتصاد داخل و فرمایش مقام معظم رهبری در رابطه با اقتصاد مقاومتی شایسته است که خرید های مصوب در بودجه حتی المقدور از اقلام داخلی انجام شود تا از منابع مالی شهرداری در جهت ایجاد اشتغال و حفظ سرمایه ملی استفاده شود و خواست مردم و فرمایش مقام معظم رهبری جامع عمل بپوشد.

ترابی تصریح کرد: با توجه به ورود به سال سوم برنامه پنج ساله شهرداری شیراز و مشخص شدن بعضی از نقاط ضعف این برنامه ضمن تقدیر از برنامه نویسان و تصویب کنندگان ، لزوم بازنگری در برخی موارد مشهود است لذا از مدیران برنامه ریزی شهرداری و همکاران در شورا درخواست بازنگری این برنامه را دارم.

وی تاکید کرد: قبول این موضوع توسط همه کارشناسان و خبرگان حوزه شهرسازی که شهر یک کالبد زنده می باشد و می بایست در خدمت شهروندان قرار گیرد لذا از همه تصمیم گیران در عرصه های مختلف شهری درخواست می شود رویکرد انسان محوری را به جای خودرو محور در شهر لحاظ کنند.

عضو شورای شهر شیراز در خصوص برطرف شدن مشکل ترافیکی نیز گفت: برای حل معضل ترافیک شهری باید هم در حوزه نرم افزار و مدیریتی تغییرات انجام شود و هم در حوزه سخت افزار، تغییر مسیرهای عبور و مرور در شهر، رفع مشکل ترافیک نقطه ای در شریان های شهری، عدم صدور مجوز تجاری های خطی در مسیرهایی که امکان ترافیک وجود دارد، تعامل و همکاری نزدیک همه دستگاهها از جمله شهرداری، نیروی انتظامی، آموزش و پرورش، اصناف، آموزش فنی و حرفه ای ، فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت رفع مشکل ، ضرورتی است که روز به روز بیشتر احساس می شود.

ترابی ادامه داد: مردمی کردن و مشارکت دادن مردم در تصمیم گیری های ترافیکی در جهت حل مشکل ترافیک به جای یک طرفه کردن و تصمیمات دولتی لازمه کمک به حل این موضوع در کلان شهرها و شهر شیراز است.