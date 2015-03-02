  1. استانها
  2. قم
۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۷:۵۴

در درس تفسیر قرآن بیان شد:

انتقاد آیت الله جوادی آملی از رواج سبک زندگی غیراسلامی

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان ضمن انتقاد از رواج سبک زندگی غیراسلامی در جامعه، گفت: سبک زندگی ما باید براساس اسلام تنظیم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالله جوادی آملی ظهر دوشنبه در درس تفسیر قرآن کریم که در مسجد اعظم قم برگزار شد، اظهار داشت: سبک زندگی اسلامی به همایش نیازی ندارد همین خیابان صفائیه قم که بروید می‌بینید چگونه است.

وی افزود: مغازه‌های بازار از وسط روز شروع به کار می‌کنند و تا اواخر شب باز است آن هم با آن وضعیت محرم و نامحرم در صورتی که اسلام گفته از صبح روز دنبال روزی بروید و شب را به استراحت و خانواده اختصاص دهید.

استاد برجسته حوزه با بیان اینکه مسجد باید محور فعالیت‌های اجتماعی باشد، اضافه کرد: مسجدی‌ها باید هفته‌ای یکبار دور هم بنشینند و مشکلات یکدیگر را حل کنند.

وی افزود: خداوند روز را برای کسب روزی و شب را برای استراحت و خانواده و رسیدگی به امور دیگران و عبادت قرار داده است.

آیت الله جوادی آملی ادامه داد: همه نعمت‌ها و برکات در کره زمین وجود دارد و این عالم دارای هدف است و ساختار درونی خلقت هدفمند است و ابزار لازم برای رسیدن به هدف نیز از سوی خدا در آن وجود دارد.

وی افزود: در مخزن الهی روزی همه وجود دارد ولی استکبار اکثر بودجه‌ها را گرفته و صرف آدمکشی می‌کند و یک درصد روزی ۹۹ درصد بقیه را به چنگ آورده‌اند.

