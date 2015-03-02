به گزارش خبرنگار مهر، سید نعمت‌اله حقیقی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با فرماندار طبس اظهارکرد: در اکتشافات اخیر در شهرستان طبس کانسارهای غیرفلزی به خصوص مرمرهای بسیار بی‌نظیری شناسایی شده که طی دو سال آینده، صنایع پایین دست فرآوری سنگ مرمر در استان و شهرستان ایجاد خواهد شد.

وی بیان داشت: شهرستان طبس دارای قابلیت‌ها و مزیت‌هایی است که باید متناسب با این ظرفیت و پتانسیل معرفی خوبی از شهرستان طبس داشته باشیم.

حقیقی تصریح کرد: طبس تمام شرایط صنعتی شدن را داشته و ظرفیت‌های با ارزشی از مواد معدنی دارد.

وی افزود: شهرستان طبس پتانسیل بسیار خوبی در معادن زغال‌سنگ دارد که حداکثر پنج سال آینده به عنوان قطب زغال‌سنگ و یک ایالت زغال‌سنگی در کشور معرفی خواهد شد.

حقیقی اضافه کرد: با ایجاد صنایع پایین دست شرایط اشتغال بسیار ویژه‌ای برای شهرستان و استان ایجاد می‌شود که امیدواریم با کمک مسئولین بتوانیم توسعه صنعت و صنایع پایین دست معادن را سرعت بخشیم.

وی با اشاره به اکتشافاتی که در عشق‌آباد صورت گرفته است، گفت: اکتشافاتی در شمال استان به خصوص در منطقه عشق‌آباد انجام شده که موجب کشف کانسارهای فلزی خوبی مثل سرب و روی شده است.

حقیقی بیان کرد: این اکتشافات در معادن متروکه بوده که در یک بازه زمانی یک تا دو ساله کارهای اکتشافی تکمیل و ژئوفیزیک هوایی انجام خواهد گرفت و این اکتشافات منجر به شناسایی کانسارهای جدید خواهد شد.

وی تاکید کرد: خوشبختانه کانسارهای غیرفلزی به خصوص مرمرهای بسیار بی‌نظیری در منطقه عشق‌آباد طبس اکتشاف شده و در سال آتی یا حداکثر دو سال آینده، صنایع پایین دست فرآوری سنگ مرمر در استان و شهرستان ایجاد خواهد شد.

حقیقی ادامه داد: صنایع پایین دست مرمر را می‌توانیم تا ارزش افزوده یک کیلو سنگ به احجام سنگی تبدیل کنیم.

وی با بیان اینکه طبس حدود شش میلیون گردشگر در سال دارد، گفت: این یک قابلیت منحصر به فرد گردشگری بوده که امید است بتوان صنایع دستی متناسب با گردشگران ایجاد کنیم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی افزود: طبس شرایط منحصر به فردی داشته و یک ایالت معدنی بی‌نظیر در دنیا است.

فرماندار طبس نیز در خصوص قابلیت‌های طبس گفت: در شهرستان طبس نسبت به صنایع کوچک خوب کار نشده و در حوزه تجارت نیز با وجود راه‌آهن و فرودگاه و قرار گرفتن در مسیر چندین استان کشور، چشم‌انداز خوبی دیده نشده است.

هاشمی افزود: نگاه استاندار خراسان جنوبی در این زمینه‌ها باز است و این نگاه باید به مدیران کل منتقل تا شاهد پیشرفت خوب شهرستان طبس باشیم.

وی یادآور شد: اگر ما نتوانیم مشکل اشتغال را در طبس حل کنیم به مشکلات بزرگتری برخورد خواهیم کرد.