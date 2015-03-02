دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب مستلزم مشارکت دانشگاهیان است

به گزارش خبرنگار مهر، طیب نیا در مراسم هشتادمین سال تصویب قانون تاسیس دانشگاه تهران عنوان کرد: دانشگاه تهران در طول هشتاد سال همواره در حوزه های تحقیقاتی، علمی و... نقش بی‌بدیلی داشته و همیشه این دانشگاه محل تمرکز تلاش‌ها و فعالیت‌های استقلال‌طلبانه و آزادی‌خواهانه مردم ایران بوده است.

وی با اشاره به اینکه طی سال‌های گذشته خون شهدا و قلم علما در این دانشگاه زمینه های پیشرفت و تعالی را فراهم کرده است، تصریح کرد: افتخار دارم که ۳۶ سال پیش وارد دانشگاه تهران و بعد از آن مشغول به کار شدم و زندگی خود را مدیون در هم تنیده شدن خودم با این دانشگاه می دانم.

طیب‌نیا با اشاره به اینکه این دانشگاه در جریان های اوج‌گیری فعالیت های مردم و مبارزات نقش مهمی را ایفا کرده است، بیان کرد: اساتید و دانشجویان دانشگاه در صحنه های مختلفی به شهادت رسیدند که اکنون یاد و نام آنها را در اینجا گرامی می داریم.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه دانشگاه تهران در نهضت علمی و جریانات سیاسی نقش مهمی را ایفا کرده است، گفت: انتظار می رود این دانشگاه در پیشرفت کشور، توسعه و تعالی نقش خود را ایفا کند و در این راستا به فعالیت های خود ادامه دهد.

وی با اشاره به سیاست های ابلاغی اقتصادی که در سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، گفت: اقتصاد مقاومتی، اقتصاد پایدار، درون‌زا و برون‌گرا دست‌یافتنی نیست، مگر با کمک و مساعدت جدی دانشگاه ها و فرهیختگان دانشگاه.

طیب‌نیا خاطر نشان کرد: مفهوم توسعه، مفهومی است که نیاز به تعریف مجدد دارد تا جامعه را از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب هدایت کند.

به گفته وزیر اقتصاد، از منظر ارزش های اسلامی و واقعیت های موجود الگوهای پیشرفت را دانشکده‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی می توانند تعیین و در آن نقش‌آفرینی کنند.