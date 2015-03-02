پرسپولیس با حامی قبلی برابر بنیادکار/ اعلام آخرین وضعیت مصدومان

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام سرپرست تیم و مدیر رسانه‌ای تیم فوتبال پرسپولیس احتمالا با توجه به مذاکرات صورت گرفته، پرسپولیس با اسپانسر قبلی خود در بازی با بنیادکار ازبکستان در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا به میدان خواهد رفت.

در این ارتباط شنیده می‌شود محمدحسین نژادفلاح در جریان مذاکراتی که داشته است، به توافق‌ های خوبی دست پیدا کرده‌اند و این رایزنی‌ها در بازگشت از سفر ازبکستان نهایی خواهد شد.

از سوی دیگر و بنا بر اعلام کادر پزشکی حمید علی عسگری این روز ها با حضور در کلینیک برنامه فیزیوتراپی خود را دنبال می‌کند و محمد عباس‌زاده هم که مشکل داخلی دارد، با تجویز پزشک متخصص در حال مصرف آنتی بیوتیک است.

میثم علیپور همچنین افزود: مشکل حمید علی‌عسگری به پیچ خوردگی ناحیه مچ پا مربوط می شود و بهترین کار پیگیری اقدامات درمانی در تهران بود و طبق برنامه که ریخته شد او در این سه روز که تیم در ازبکستان به سر می برد در تهران با حضور در کلینیک برنامه فیزیوتراپی خود را دنبال خواهد کرد.

وی ادامه داد: حضور او در ازبکستان به صلاح نبود و تلاش ما بر این است که وی را برای بازی با تراکتورسازی در اختیار کادرفنی بگذاریم.

فیزیوتراپ تیم پرسپولیس در مورد عباس‌زاده خاطرنشان کرد: عباس‌زاده بیماری داخلی داشت و به خاطر آنتی بیوتیکی که مصرف می‌کرد، نباید تمرین کرده و به استراحت بپردازد تا چند روز آینده که بهبود یابد.

علیپور در مورد آخرین وضعیت رضا نوروزی گفت: او برنامه‌های آماده‌سازی را دنبال می‌کند و کار با وزنه، حرکات تعادلی، کارهای سرعتی و غیره را انجام می‌دهد.