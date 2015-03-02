پیروزی دشوار پتروشیمی بندر امام و مهرام

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم لیگ حرفه‌ای بسکتبال عصر امروز دوشنبه برگزار شد که طی آن تیم پتروشیمی بندر امام (ره) در خانه پمینا اصفهان به سختی با امتیاز ۷۴ بر ۷۲ پیروز شد تا به صدرنشینی خود در این مسابقات ادامه دهد. پتروشیمی با این پیروزی ۹ امتیازی شد و در صدر جدول رده‌بندی باقی ماند.

تیم دانشگاه آزاد تهران که در مشهد به مصاف ثامن این شهر رفته بود برابر این تیم پیروزی مقتدرانه ۱۰۲ بر ۷۶ را کسب کرد تا با ۸ امتیاز و معدل کمتر نسبت به مهرام در رده سوم جدول قرار گیرد.

تیم شهرداری گرگان هم در جدال حساس خود برابر فولاد هفت الماس قزوین برتری ۷۵ بر ۷۲ را رقم زد. این سومین پیروزی شاگردان کبیر در لیگ حرفه ای با گذشت پنج هفته بوده است.

در دیگر بازی امروز تیم‌های مهرام و پالایش نفت آبادان برابر هم صف آرایی کردند که مهرام در وقت اضافی با حساب ۹۱ بر ۹۴ به برتری دست یافت. دو تیم در وقت معمول به تساوی در عدد ۸۱ دست یافته بودند. تیم مهرام با این پیروزی ۸ امتیازی شد و به رده دوم جدول رده‌بندی صعود کرد.