شرکت ها برای سرمایه گذاری بخش بازیافت اعلام آمادگی کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی، شامگاه دوشنبه در اختتامیه اولین همایش ملی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت بازیافت، اظهار کرد: در برخی از شهرهای بزرگ مثل تهران، اصفهان، تبریز و کرمانشاه بخش خصوصی موثر تر در این صنعت سرمایه گذاری کرده است.

وی در خصوص الزامات سرمایه گذاری در صنعت بازیافت گفت: از یک سو سیاست های کلان کشور در برنامه توسعه پنجم به برون سپاری و خصوصی سازی بخش هایی از وظایف سازمان ها و سازمان های دولتی تاکید دارد و از سوی دیگر محدودیت های اعتباری باعث شده تا تنها راه برون رفت از این معضل ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی به موضوع پسماند باشد.

مشاور سازمان مدیریت پسماند استان مازندران افزود: محدودیت های روز افزون منابع طبیعی و تاکید بر حفط محیط زیست در کنار قیمت نسبتا پایین مواد اولیه استحصالی از بازیافت پسماندهای جامد از دیگر جذابیت ها و فرصت های هدایت سرمایه گذاران به ورود در این بازار و صنعت است.

وی تصریح کرد: ایجاد نیروگاه های تولید برق با سوخت مواد ریجکتی کارخانجات کمپوست علاوه بر تولید برق، باعث کاهش میزان پسماندهای دفنی به کمتر از 70 تن در روز خواهد شد.

مشاور سازمان مدیریت پسماند استان مازندران با اشاره به ارزش اقتصادی مواد بازیافتی در سال های گذشته، گفت: از نظر فنی شرکت هایی با دانش فنی خوبی در چند سال گذشته در کشور تشکیل شده و در حال فعالیت است که با برگزاری فراخوان امکان شناسایی آن ها وجود دارد.