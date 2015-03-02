مذاکره ظریف و کری در سوئیس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان و جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا دور دیگری از دیدارهای دو جانبه را در مونترو سوئیس آغاز کردند.

بر اساس این گزارش در این دیدار علاوه بر ظریف و کری و معاونان دو تیم، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان و ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا و حسین فریدون نیز حضور دارند.

وزیران امور خارجه ایران و آمریکا هفته گذشته نیز در سوئیس مذاکراتی را داشتند و به اذعان دو طرف موجب پیشرفت هایی در مسیر مذاکرات به ویژه در بخش فنی شده است.

وزیر خارجه کشورمان پیش از دیدار با جان کری گفت که تا جایی که بتوانیم تلاشمان را برای به نتیجه رسیدن مذاکرات می‌کنیم. ما سعی خود را می کنیم، تا جایی که بتوانیم تلاش خود را به کار خواهیم گرفت.

ظریف همچنین گفت: آمریکا و دیگران باید بدانند که همه تحریم ها باید برداشته شود تا بتوانیم شاهد حصول توافق باشیم.

وزیر امور خارجه تاکید کرد که توافق هسته ای به اراده سیاسی مذاکره کنندگان بستگی دارد. ما در دور قبلی مذاکرات پیشرفت داشتیم و اگر اراده سیاسی برای لغو تحریمها وجود داشته باشد ما شاهد حصول توافق در این زمان هستیم.

همچنین جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا نیز امروز در ژنو گفته است: هنوز هیچ توافقی حتی جزئی بین ایران و گروه پنج بعلاوه یک درباره برنامه هسته ای ایران به دست نیامده است.

وی تاکید کرده است که تحریم ها اثری بر برنامه هسته ای ایران ندارد.



کری با بیان اینکه هرگز توافق نامه بد با ایران را نمی پذیریم، مدعی شد ایران باید تصمیمات دشوار و ضروری را برای رسیدن به توافق نامه اتخاذ کند.



کری افزود: ما تلاش می کنیم اطمینان پیدا کنیم که برنامه هسته ای ایران به صورت کامل صلح آمیز است و هیچ امکانی برای تبدیل شدن آن به برنامه نظامی وجود ندارد.