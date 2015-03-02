به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آروتز شوا، «سامانتا پاور» نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد خواستار توقف آنچه که وی حملات زشت علیه رژیم مدرن اسرائیل و روابط این رژیم با آمریکا خواند شد.

وی این اظهارات را در کنفرانس سالانه کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل معروف به آیپک که لابی قدرتمند صهیونیست ها در آمریکا است اعلام داشت.

سامانتا با حمایت از تاریخ و نحوه تشکیل رژیم صهیونیستی گفت: حملات به مشروعیت اسرائیل بو دار است و این روند زشت باید متوقف شود و آمریکا تا توقف این روند آرام نخواهد نشست.

وی با اشاره به ارائه قطعنامه های زیاد علیه رژیم اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت آنها را مسئله دار خوانده و گفت آمریکا با این روند مقابله خواهد کرد.

همچنین وی در سخنرانی خود با اشاره به اختلافات اخیر دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره توافق هسته ای با ایران گفت آمریکا اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته ای دست یابد.

وی در عین حال درباره سیاسی کردن روابط آمریکا و رژیم اسرائیل هشدار داد.

سامانتا پاور گفت: آمریکا برای دفاع از امنیت ملی خودش و متحدان نزدیکش هر قدمی که لازم باشد بر خواهد داشت. به نظر ما بهترین راه برای دستیابی به این هدف مشترک دیپلماسی است اما اگر دیپلماسی با شکست مواجه شود ما به تبعات ایران هسته ای واقف هستیم. ما اجازه چنین اتفاقی را نخواهیم داد.

وی در ادامه گفت: خورشید تعهد آمریکا به امنیت اسرائیل هیچگاه غروب نخواهد کرد.