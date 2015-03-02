برون سپاری کارهای شهرداری شیراز برای مردم مشکل آفرین شد

به گزارش خبرنگار مهر، زين‌العابدين عرب عصر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز تاکید کرد: برون سپاری کارها در شهرداری شیراز برای رفاه حال مردم و رفع مشکلات بود در حالیکه امروز چالش ها برای مردم بیشتر شده است.

وي افزود: عدم اطلاع دقیق کارمندان دفاتر پیشخوان در خصوص امور و فعاليت‌هاي تخصصي شهرداري مشکل آفرین است.

عضو شوراي اسلامي شهر شيراز یادآور شد: قرار بود اموري به دفاتر پيشخوان واگذار شود كه روند آن در شهرداري موجب صرف وقت زياد از سوي شهروندان مي‌شود.

عرب ادامه داد: امروز شهروندان را مجبور كرده‌ايم علاوه بر عوارض مصوب، هشت هزارتومان هم بابت حق‌الزحمه به دفاتر پيشخوان بپردازند در حالیکه چنین قراری مطرح نبوده است.

در ادامه این جلسه مدیر کل ورزش و جوانان فارس با اشاره به وضعیت ورزشگاه میانرود شیراز نیز گفت: ۸۳ درصد از کارهای فیزیکی ورزشگاه میانرود انجام و بتون ریزی به اتمام رسیده است.

غلامرضا کمانه تاکید کرد: ساخت این ورزشگاه تعطیل نیست اما رقمی حدود ۱۷.۵ میلیارد تومان برای اتمام این پروژه نیاز است.