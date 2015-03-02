تمدید مهلت ارسال مقالات به همایش نقد عملکرد دولت در حوزه سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید رضا مجدزاده در نشست خبری که در محل موسسه ملی تحقیقات سلامت برگزار شد، در خصوص برگزاری همایش ملی نقد عملکرد دولت یازدهم در حوزه سلامت اظهار داشت: هدف از برگزاری این همایش که در نوع خود برگزاری آن بی سابقه بوده است، ارتقای سطح سلامت جامعه است و وزیر محترم بهداشت به طور جدی پیگیر برگزاری آن بوده اند.

وی افزود: در ابتدا تنها قصد نقد طرح تحول نظام سلامت را داشتیم که بازهم به درخواست وزیر محترم بهداشت بنا شد کل مجموعه سلامت به صورت یکپارچه دیده شود و با بهره گیری از نقد صاحبنظران و اندیشمندان این حوزه در نهایت بر پایه داشته های علمی بتوان مسیر خدمت به مردم و تامین سلامتی انها را با شتاب بیشتری پیمود.

رئیس موسسه ملی تحقیقات سلامت گفت: محورهای این همایش با موضوعات هم راستایی برنامه ها با سیاست های کلان و اسناد بالادستی، چالش ها و دستاوردهای اجرای طرح تحول سلامت، چالش ها و دستاوردها در کلیه حوزه های عملکردی وزارت بهداشت، ارزیابی همکاری های بین بخشی و جلب مشارکت مردمی، شفافیت و پاسخگویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

مجدزاده اظهار داشت: این همایش در روز ۱۵ اردیبهشت ماه در محل پژوهشگاه نیرو همزمان با سالروز آغاز اجرای طرح تحول توسط دانشگاههای علوم پزشکی کشور، شورای سیاست گذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود.

وی با بیان اینکه استقبال از همایش از سوی صاحبنظران استقبال خوبی بوده است، از تمدید مهلت ارسال مقالات از ۱۵ اسفندماه به ۲۰ اسفندماه اشاره کرد و گفت: مبنای ما در ا علام فراخوان، شواهد علمی بوده است .

رئیس موسسه ملی تحقیقات سلامت ابراز امیدواری کرد مجموعه کسانی که دغدغه سلامت مردم دارند بتوانند با نگاه علمی و ارسال مقالات به این همایش گامی در جهت ارتقا سلامت مردم بردارند.

وی نگاه نقادانه و گفتمان علمی برای تصحیح عملکرد ها در برخی بخشها را از دیگر رویکردهای برگزاری همایش ملی نقد برشمرد که امکان حضور گروههای مختلف را در این حرکت علمی فراهم آورده است.

مجدزاده ضمن قدردانی از اطلاع رسانی صورت گرفته در خصوص این همایش از رسانه ها خواست، نسبت به اطلاع رسانی گسترده تر با هدف امکان حضور حداکثری صاحبنظران و ارسال مقالاتشان به این همایش، این موسسه را یاری کنند.

وی در خصوص نحوه داوری و ارزیابی مقالات رسیده به دبیرخانه جشنواره نیز گفت: ما توجه به اینکه برگزاری چنین همایشی با محوریت نقد عملکرد بی سابقه بوده است، ازتلاش برای فراهم سازی فضای کاملا علمی به دور از اظهار نظرهای فردی خبر داد و گفت: بی شک نقد سازنده و راهگشا دست اندرکاران امر سلامت در کشور را در ارائه خدمات بهتر به مردم یازی خواهد داد.

مجدزاده همچنین با اشاره به حمایت جدی وزیر بهداشت از این همایش، این مهم را نشان از روحیه نقد پذیری و تلاش برای رفع کاستی و تقویت نقاط مثبت خواند.

در ادامه این نشست دکتر امید براتی دبیر اجرایی همایش نیز به تشریح دلایل برگزاری این همایش پرداخت و دلیل تمدید مهلت ارسال مقالات را استقبال صاحبنظران و فراهم شدن فرصت دوباره برای علاقمندان شرکت در همایش عنوان کرد.

وی همچنین با بیان اینکه وزیر بهداشت ریاست این همایش را برعهده دارد، گفت: تاکنون مقالات فراوانی در حوزه چالش ها و دستاوردها به دبیرخانه جشنواره رسیده است و به طور کلی نشان از دیدگاه کارشناسان سلامت به تحول است، همچنین در برخی مقالات نیز مسئله رضایتمندی مورد بررسی قرار گرفته است، در سایر موضوعات محوری همایش نیز مقالات ارسال شده است.

براتی با اشاره به اینکه همایش ملی نقد عملکرد دولت یازدهم در حوزه سلامت به صورت یک روزه برگزار می شود، از ارائه مقالات به صورت سخنرانی و پوستر خبر داد و گفت: در حاشیه برگزاری همایش نیز پنل های تخصصی با حضور کارشناسان و مسئولان وزارت بهداشت برگزار خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد:بتوان به سمتی حرکت کرد که زمینه گفتمان توام با اعتدال فراهم شود و گفتمان نقد ترویج یابد.

علاقمندان برای شرکت در این همایش باید مقالات خود را در محورهای عنوان شده از طریق سایت www.healthgov۱۱.ir ارسال کنند.