به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، جان کری در حاشیه کنفرانس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو تصریح کرد: هنوز هیچ توافقی حتی به صورت جزئی میان ایران و گروه ۱+۵ حاصل نشده است.

وی با اشاره به اینکه توافق بد با ایران را نمی پذیریم مدعی شد: در خصوص برنامه هسته ای ایران سوالاتی وجود دارد که ایران باید شفاف پاسخ دهد تا زمینه برای دستیابی به توافق حاصل شود.

کری در ادامه افزود: ایران باید تصمیمات دشوار و ضروری جهت نیل به توافق اتخاذ کند. تلاش ما این است تا مطمئن باشیم که برنامه هسته ای ایران کاملاً صلح آمیز است و هیچ امکانی برای تبدیل شدن آن به برنامه نظامی وجود ندارد.

وی همچنین بدون نام بردن از نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره برخی گزارشها که حکایت از علنی شدن جزئیات گزینشی مذاکرات هسته ای با ایران دارد هشدار داد و بهترین راه برای رفع نگرانی ها در خصوص برنامه هسته ای ایران را دستیابی به توافق جامع هسته ای دانسته و گفت: البته این توافق نباید به هر قیمتی باشد.

کری تصریح کرد: تحریمها نمی تواند برنامه هسته ای ایران را متوقف کند.