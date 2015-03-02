نماد شهید شاخص فرهنگیان کشور در فرخ شهر رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاوه بعد از ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی رونمایی از المان شهید شاخص کشور با اشاره به اینکه المان شهید شاخص فرهنگیان کشور فردا سه شنبه در فرخ شهر رونمایی می شود، افزود:آئین رونمایی از المان سردار شهید خداکرم رجب پور شهید شاخص فرهنگیان کشور در فرخشهر برگزار می شود.

وی افزود: این مراسم راس ساعت ۱۳ روز سه شنبه با حضور مسئولان کشوری و استانی و خانواده شهدا در میدان سرداران شهید فرخ شهر برگزار می شود.

وی یادآور شد: مراسم یادواره شهید خداکرم رجب پور به همراه ۱۳۷ شهید فرهنگی استان وشهدای فرهنگی کشور به مدت دو روز در مجموعه ورزشی شهدای آموزش و پرورش در شهرکرد برگزار می شود.

رئیس شورای اسلامی شهر فرخ شهر بیان کرد: برگزاری یادواره ها نقش مهمی در ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری در جامعه دارد.

حسین کاوه بیان کرد: جوانان امروز جامعه باید با فداکاری ها و رشادت های رزمندگان در دوران هشت سال دفاع مقدس آشنا شوند.

وی اظهار داشت: باید زوایای مختلف هشت سال دفاع مقدس برای جوانان امروز کشور بازگو شود.