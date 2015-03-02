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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۹:۲۰

مسابقات تنیس قهرمانی کشور/

تیم‌های تنیس قم و کرمان برابر حریفان خود به پیروزی رسیدند

تیم‌های تنیس قم و کرمان برابر حریفان خود به پیروزی رسیدند

قم - تیم‌های تنیس قم و کرمان در ادامه مسابقات تنیس قهرمانی کشور در قم برابر حریفان خود به پیروزی رسیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس قهرمانی جوانان کشور عصر دوشنبه با پیروزی تیم‌های تنیس قم و کرمان ادامه یافت و در ادامه این مسابقات که در آکادمی تنیس مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار می‌شود تیم تنیس قم (ب) برابر یزد به یک پیروزی قاطع رسید.

در این مسابقه و در دیدار انفرادی آرش میرعارفی از قم در مصاف با امیرمحمد میراولیایی از یزد با نتایج مشابه ۶ بر صفر به پیروزی رسید و در دومین مسابقه انفرادی، امین موسوی از قم به دیدار حسین نوش‌زاده از یزد رفت و موفق شد حریف خود را با نتایج ۶ بر صفر و ۶ بر ۴ در برابر تک ست برده حریف با حساب ۶ بر ۳، در ‌‌نهایت شکست دهد.

در مسابقه دوبل دو تیم نیز تیم قم (ب) با ترکیب دو نفره آرش میرعارفی و شهاب میرزایی برابر تیم دو نفره مطلق و افلاطونیان از یزد با نتایج مشابه ۶ بر ۲ به برتری رسید تا در مجموع، قم (ب) ۳ بر صفر یزد را شکست دهد.

در حالی که تیم‌های تنیس خوزستان، سمنان، قزوین و گیلان در دور نخست پیروز شده بودند تیم تنیس کرمان نیز در مصاف با تیم مازندران موفق شد ۲ بر یک پیروز شود و گام نخست را در این رقابت‌ها محکم بردارد.

در دیدار انفرادی نخست حسین اطریشی از تیم مازندران در برابر سجاد شادمان از کرمان در یک بازی سنگین و نفس گیر و ماراتن گونه به سختی پیروز شد و در دومین بازی انفرادی، مسیح هژبری از تیم تنیس کرمان برابر امیرمحمد کچبی از مازندران با نتایج مشابه ۶ بر ۲ پیروز شد تا کار به تساوی یک بر یک کشیده شود.

در مسابقه دوبل و تعیین کننده تیم برنده این بازی، تیم دو نفره علی شاهرخی و سجاد شادمان از کرمان برابر تیم امیرمحمد کچبی و حسین اطریشی از مازندران یک بازی دشوار با نتایج مشابه ۶ بر ۳ به پیروزی رسید تا کرمانی‌ها در مجموع برنده این بازی باشند.

مسابقات تنیس جوانان کشور با حضور ۲۵ تیم در قم برگزار می‌شود و تیم‌ها بر‌تر پس از برگزاری مسابقات گروهی راهی دور دوم می‌شوند.

کد مطلب 2510214

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