به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس قهرمانی جوانان کشور عصر دوشنبه با پیروزی تیم‌های تنیس قم و کرمان ادامه یافت و در ادامه این مسابقات که در آکادمی تنیس مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار می‌شود تیم تنیس قم (ب) برابر یزد به یک پیروزی قاطع رسید.

در این مسابقه و در دیدار انفرادی آرش میرعارفی از قم در مصاف با امیرمحمد میراولیایی از یزد با نتایج مشابه ۶ بر صفر به پیروزی رسید و در دومین مسابقه انفرادی، امین موسوی از قم به دیدار حسین نوش‌زاده از یزد رفت و موفق شد حریف خود را با نتایج ۶ بر صفر و ۶ بر ۴ در برابر تک ست برده حریف با حساب ۶ بر ۳، در ‌‌نهایت شکست دهد.

در مسابقه دوبل دو تیم نیز تیم قم (ب) با ترکیب دو نفره آرش میرعارفی و شهاب میرزایی برابر تیم دو نفره مطلق و افلاطونیان از یزد با نتایج مشابه ۶ بر ۲ به برتری رسید تا در مجموع، قم (ب) ۳ بر صفر یزد را شکست دهد.

در حالی که تیم‌های تنیس خوزستان، سمنان، قزوین و گیلان در دور نخست پیروز شده بودند تیم تنیس کرمان نیز در مصاف با تیم مازندران موفق شد ۲ بر یک پیروز شود و گام نخست را در این رقابت‌ها محکم بردارد.

در دیدار انفرادی نخست حسین اطریشی از تیم مازندران در برابر سجاد شادمان از کرمان در یک بازی سنگین و نفس گیر و ماراتن گونه به سختی پیروز شد و در دومین بازی انفرادی، مسیح هژبری از تیم تنیس کرمان برابر امیرمحمد کچبی از مازندران با نتایج مشابه ۶ بر ۲ پیروز شد تا کار به تساوی یک بر یک کشیده شود.

در مسابقه دوبل و تعیین کننده تیم برنده این بازی، تیم دو نفره علی شاهرخی و سجاد شادمان از کرمان برابر تیم امیرمحمد کچبی و حسین اطریشی از مازندران یک بازی دشوار با نتایج مشابه ۶ بر ۳ به پیروزی رسید تا کرمانی‌ها در مجموع برنده این بازی باشند.

مسابقات تنیس جوانان کشور با حضور ۲۵ تیم در قم برگزار می‌شود و تیم‌ها بر‌تر پس از برگزاری مسابقات گروهی راهی دور دوم می‌شوند.