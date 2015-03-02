تحول اقتصادی با صنعت بازیافت/سرمایه گذاران حمایت بیشتری نیازدارند

​به گزارش خبرنگار مهر، امروزه با افزایش جمعیت و تولید محصولات شیمیایی گوناگون و نیاز روز افزون انسان ها در مصرف مواد مختلف حجم زیادی از زباله و پسماند تولید می شود.

برگزاری اولین همایش ملی فرصت سرمایه گذاری در صنعت بازیافت در استان گلستان باعث شد مسئولین، کارشناسان، اساتید و دانشجویان گردهم آیند و در این خصوص به بحث و تبادل نظر بپردازند.

جذب و تشویق بیشتر سرمایه گذاران نیازمند حمایت مراجع ذیربط است

رئیس اتاق بازرگانی گرگان در جمع خبرنگاران گفت: جذب و تشویق بیشتر سرمایه گذاران نیازمند حمایت مراجع ذیربط است.

حمید دامغانی با بیان اینکه بازیافت نوعی تجدید حیات و تولد دوباره منابع طبیعی است، گفت: برنامه ریزی دقیق برای رسیدن به سر منزل مقصود که بیشترین راندمان بازیافت از ماده مصرف شده و کمترین برداشت از طبیعت زنده و از ضروریات است.

وی با تاکید به اینکه برای جذب و تشویق بیشتر سرمایه‎گذاران حمایت‎های بخش دولتی ضروری است، گفت: در سال های اخیر بخش خصوصی از این نوع سرمایه گذاری در برخی از بخش ها به خوبی استقبال کرده است.

دامغانی ادامه داد: بخش خصوصی در سال‎های اخیر حمایت بالایی از صنعت پسماند کرده است و دولت برای حمایت از بخش‎های خصوصی با اعطاء مجوز کار و تسهیلات ارزان‎قیمت و حتی پرداخت بخشی از هزینه‎های تولیدی می‎تواند در گسترش این صنعت موثر باشد.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان خاطر نشان کرد: برای تشویق و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی ابتدا باید امکان‎سنجی و بعد از آن نیازسنجی انجام شود.

دامغانی اظهار کرد: این نگرش که چه چیزی داریم و نیازمند چه چیزهایی هستیم قطعا می تواند کمک سریع تر و راحت تری به جذب سرمایه گذار کند.

وی ادامه داد: بررسی و مطالعه وضعیت بازیافت در کشورهای توسعه یافته می تواند راهگشای بخش دیگری از کار باشد.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان خاطر نشان کرد: باید نقش و هزینه های نهادهایی مثل محیط زیست، بهداشت و درمان، شهرداری ها، وزارت راه و ترابری و سایر ارگان ها برای حفظ زیر ساخت ها و سلامت شهروندان برآورد و در جهت ارتقا سطح بهینه مصرف و نگهداری یا تغییر اینگونه زیرساخت ها به عنوان بخشی از هزینه های تولید کنندگان به عنوان یک اهرم حمایتی پرداخت شود.

وی خاطر نشان کرد: با الگوبرداری از وضعیت پسماند در کشورهای توسعه یافته و استفاده از تجارب به دست آمده می‎توان صنعت بازیافت را در استان به مهمترین قطب سرمایه تبدیل کرد.

تکنولوژی صنعت بازیافت بومی شده است

استاد گروه محیط زیست و انرژی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران گفت: میزان بالای مواد آلی در زباله های شهری و ارزشیابی منابع کمپوست فعلی در کشور می تواند کاهش اثرات زیست محیطی و بهداشتی را به همراه داشته باشد و با توجه به اینکه این تکنولوزی بومی شده است می تواند کشور را از وابستگی نجات دهد.

قاسمعلی عمرانی اظهار کرد: اجرا طرح بیوکمپوست و ورمی کمپوست خصوصا در روستا می تواند کمک شایانی به کاهش پسماند در کشور داشته باشد و جزء طرح های زود بازده اقتصادی نیز است.

وی ادامه داد: برنامه ریزی و اجرای موفق طرح تفکیک از مبدا می تواند منابع اقتصادی و زیست محیطی زیادی را در شهرها و روستاها به همراه داشته باشد.

عمرانی خاطر نشان کرد: یکی از راهکارهای موثر جهت تشویق و وجذب سرمایه گذاران در شرایط کنونی صنعت بازیافت حمایت مالی شهرداری ها از طرح های تفکیک از مبدا است.

برای موفقیت باید به تمام حلقه های زنجیر بازیافت توجه شود

عضو هیات علمی گروه آلاینده های محیط زیست پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی گفت: برای موفقیت باید به تمام حلقه های زنجیر بازیافت توجه شود.

مهدی جلیلی قاضی زاده اظهار کرد: مهم ترین اولویت سرمایه گذاری در صنعت بازیافت، انجام مطالعات فنی در حوزه روش های مختلف بازیافت پسماند با رویکرد ارزیابی چرخه حیات است.

وی ادامه داد: اگر چه تولید مواد یکی از اهداف اصلی بازیافت است ولی پردازش و بازیافت اهداف دیگری هم دارد که می تواند از هدف های اولیه هم مهم تر باشد.

جلیلی قاضی زاده گفت: تولید مواد و انرژی، بالا بردن راندمان سیستم مدیریت پسماند شهری، حفظ محیط زیست و توسعه پایدار همگی از اهداف پردازش و بازیافت هستند.