ایجاد سازمان توسعه سواحل پیگیری شود/لزوم مقابله جدی با زمين خواری

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری بعد از ظهر دوشنبه در نشست ستاد پیشگیری و مقابله با زمین خواری استان هرمزگان با اشاره به دستورات و تاکیدات رئیس جمهور و همچنین معاون اول رئیس جمهور مبنی بر مقابله با پدیده زمین خواری، عنوان کرد: سازمان ها و نهادهای زیادی درگیر این بحث هستند و در استان هرمزگان نیز به دلیل شرایط جدیدی که بر استان حاکم شده و با توجه به طرح ایجاد منطقه آزاد جاسک و توسعه شرق و سایر مناطق استان موضوع مقابله با زمین خواری باید با حساسیت و جدیت خاصی پیگیری شود و نباید فشارها ما را از رسیدن به این مهم بازدارد.

وی با اشاره به آزادسازی ۹۰۰ هکتار از اراضی تصرف شده در شهرستان بندرخمیر طی ماه های اخیر، افزود: تشکیل این ستاد اقدام مهمی برای جلوگیری و مقابله با زمین خواری است و همه باید در دفاع از بیت المال و اموال دولت حساس باشیم و هماهنگ کار کنیم.

استاندار هرمزگان افزود: برخی مواقع میان نهادها و سازمان های دولتی ناهماهنگی هایی در واگذاری زمین دیده می شود که این مشکل نیز باید رفع شود.

جادری در ادامه با تاکید بر اینکه طرح ایجاد سازمان توسعه سواحل باید پیگیری و رسیدگی شود، اظهار داشت: ایجاد سازمان توسعه سواحل در قانون برنامه پنجم توسعه نیز مطرح شده و اگر این سازمان تشکیل شود بخشی از مشکلات قانونی در این زمینه قابل حل خواهد بود و با ایجاد آن مسئول سواحل مشخص می شود.

وی همچنین خواستار فعال سازی کمیسیون ماده ۹۹ و شناسایی تعارضات قانونی موجود در موضوع مقابله با زمین خواری شد.

استاندار هرمزگان تاکید کرد: هر سازمان برای مقابله با زمین خواری باید وظایف مربوطه در حفاظت از بیت المال را پیگیری و اجرایی کند.

اهتمام دولت برای مقابله با زمین خواری جدی است

معاون عمرانی استاندار هرمزگان نيز در اين نشست گفت: اهتمام دولت تدبیر و امید برای مقابله با زمین خواری جدی است.

بابک تراکمه عنوان کرد: این ستاد طبق دستورالعمل وزارت کشور تشکیل شده است.

وی ادامه داد: اقدامات این ستاد در چهار محور اقدامات مقابله با پدیده زمین خواری، پیشگیری از تغییر غیرقانونی کاربری زمین، جلوگیری از تخریب اراضی ملی و پیگشیری از ساخت و سازهای غیرمجاز را انجام خواهد داد.

معاون عمرانی استاندار هرمزگان افزود: در راه مقابله با زمین خواری و احیاء حقوق بیت المال با کسی تعارف نداریم و عزم دولت برای مقابله با زمین خواری جدی است.

تراکمه تاکید کرد: از تمامی ابزارهای قانونی برای دفاع از بیت المال استفاده می کنیم.