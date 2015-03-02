به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالرضا سروستانی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه، اظهار داشت: دو روایت برای ایام فاطمیه وجود دارد که یکی ۱۳ جمادی الاول است و دیگری نیز سوم جمادیالثانی است که روایت دوم قویتر است و برنامهها در این ایام تمرکز و تاکید دارد.
وی با تاکید برلزوم بهرهگیری مناسب از ایام فاطمیه در راستای ترویج فضیلتهای حضرت فاطمه(س) در جامعه، گفت: از ظرفیتهای هیئاتمذهبی، کانون مداحان و شاعران آئینی و اتحادیه انجمنهای اسلامی برای حضور حداکثری در این برنامهها استفاده میکنیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر افزود: با توجه به اینکه ایام نوروز و ایام فاطمیه با هم متقارن شده است، در سه روز اول مراسمات سنتی مردم برگزار میشود و از شب چهارم با سیاهپوش کردن شهرها و روستاها مراسمات برگزار میشود.
وی با بیان اینکه دفتر مقام معظم رهبری برای برگزاری مراسمات فاطمیه دوم طی پنج شب برنامهریزی کرده است، افزود: ستاد شئون فرهنگی استان بوشهر نیز بر همین اساس برنامهریزی خود را انجام داده است.
سروستانی تاکید کرد: بخش قابل توجهی از برنامههای سنتی ایام نوروز در کشور ما همان آئینهای مورد تاکید دین است که میتوان به نظافت، دید و بازدید و صله رحم اشاره کرد و امیدواریم تلاش شود که این برنامهها در ایام شادمان جشن مورد تاکید قرار بگیرد.
وی در ادامه به نقش بسیار مهم رسانهها در گسترش فرهنگ دینی در سطح جامعه اشاره کرد و بیان داشت: رسانهها بحث دین را در رسانههای خود تقویت کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه اولویت همه ما و اساس انقلاب اسلامی مبنی بر ترویج دین است، افزود: این موضوع باید در اولویت قرار بگیرد و از فرصتی که در اختیار ما است، استفاده و هر یک به نوعی به وظیفه خود عمل کنیم.
وی اصحاب رسانه به ویژه فعالان عرصه فضای مجازی را فرصتی بسیار مناسب برای نشر پیام ارزشمند اسلام دانست و تاکید کرد: باید تلاش شود که دین در جامعه تقویت شود و شما نیز به عنوان سرباز صدیق انقلاب باید راه شهدا را ادامه دهید.
حجتالاسلام سروستانی به فعالیت بیش از یک هزار و ۱۰۰ هیئت مذهبی در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: این هیئت های مذهبی تریبون بزرگی برای گسترش برنامههای دینی هستند.
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