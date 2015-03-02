  1. بین الملل
یاوه‌گویی‌های نتانیاهو علیه ایران قبل از سخنرانی در کنگره آمریکا

نخست وزیر رژیم صهیونیستی با اشاره به حمایت بی دریغ آمریکا از این رژیم یاوه گویی های خود را علیه ایران تکرار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، بنیامین نتانیاهو در نشست کمیته امور عمومی امریکا و اسرائیل(آیپک) و پیش از سخنرانی در کنگره امریکا ادعا کرد: ائتلاف میان ما و آمریکا قوی تر از هر زمانی است و اسرائیل به طور دائم در راستای تقویت این روابط حرکت می کند.

وی افزود: من از حمایت های اوباما از اسرائیل تشکر می کنم. موضوعات بسیاری وجود دارد که من نمی توانم درباره آنها اظهار نظر کنم. من احترام زیادی برای اوباما قائل هستم و آمدن من به اینجا اقدامی علیه اوباما نیست.

وی مدعی شد: دنیا اجازه نخواهد داد که ایران در راستای توسعه سلاح هسته ای حرکت کند و سخنرانی فردا من در کنگره آمریکا برای هشدار درباره توافق با ایران است و آن اسرائیل را در معرض خطر قرار خواهد داد. اختلاف ما با واشنگتن درباره شیوه منع کردن ایران از دست یابی به سلاح هسته ای است.

وی توافق هسته ای با ایران را مورد انتقاد قرار داد و گفت: این توافق تهدیدی جدی برای موجودیت اسرائیل است.

نتانیاهو در خصوص سخنرانی اش در کنگره آمریکا که قرار است فردا انجام شود گفت: برای من صحبت درباره خطراتی که هنوز می توان جلوی آنرا گرفت یک الزام اخلاقی است و قصدم از این سخنرانی بی احترامی به باراک اوباما نیست.

