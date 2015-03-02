۱۱ زندانی با کمک کمیته امداد چهارمحال و بختیاری آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم رستگار بعد از ظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی اظهار داشت: دومین نهادی که امام خمینی بنیان کرد کمیته امداد بود که کمک به مستضعفین و مستمندان از اهداف این نهاد است.

وی افزود: این هفته، هفته احسان و نیکوکاری است و به خاطر تقارن شهادت حضرت فاطمه(س) و جشن نیکوکاری، امسال جشن نیکوکاری به شور نیکوکاری تغییر نام می دهد.

ابوالقاسم رستگار عنوان کرد: در بحث آموزش سه هزار و ۵۲ نفر مددجو مورد آموزش قرار گرفت که ۲۱۲ میلیون تومان هزینه آموزش این افراد شد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: یک هزار و ۸۱۱ فرصت شغلی با همکاری بانک ها فراهم شده است و ۱۴ میلیارد تومان در اختیار متقاضیان شغل قرار داده شده است که ۸۰ درصد تحت حمایت کمیته امداد بوده اند و بقیه کسانی بوده اند که تحت حمایت نبوده اند و ممکن است بعدا تحت حمایت قرار گیرند.

وی اظهار داشت: ۴۰ درصد طرح های اشتغالی در حوزه کشاورزی، ۳۴ درصد در حوزه خدمات، ۱۳.۵ درصد ارتباط صنایع و ۱۲.۵ درصد در زمینه رشته های دیگر بوده است.

۷۷۰ مورد کمک هزینه تعمیرات مسکن مددجویان پرداخت شد

وی عنوان کرد: ده هزار و ۷۰۰ طرح تحت نظارت کمیته امداد است که ۲۶۸ فرصت شغلی از طریق کاریابی ها ایجاد کرده ایم که بحث بیمه کارفرما را به مدت یکسال به عهده می گیریم.

وی بیان کرد: در خصوص خدمات حقوقی چهار هزار و ۳۵۰ مورد خدمت حقوقی داشته ایم که شامل مشاوره حقوقی تا وکالت بوده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در ارتباط با آزادی زندانیان مخصوصا دیه، ۱۱ مورد آزادی داشته ایم که ۹۰ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده است.

ابوالقاسم رستگار بیان کرد: در حوزه مسکن ۷۷۰ مورد کمک هزینه تعمیرات مسکن مددجویان به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

وی یادآور شد: چهار هزار دانش آموز در طرح های اوقات فراغت این سازمان شرکت کرده اند که هزینه اوقاف فراغت این تعداد ۱۷۰ میلیون بوده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان چهارمحال و بختیاری گفت: یک هزار و ۱۵۰ پایگاه برای طرح شور نیکوکاری در استان برپا می شود که هزار و ۱۰۰ پایگاه در مدارس است و ۵۰ پایگاه در مناطق شهری است.

تجلیل از خبرنگار مهر

در پایان نشست مطبوعاتی از خبرنگاران برتر در حوزه اخبار کمیته امداد تجلیل شد که بهاره صمیمی خبرنگار خبرگزاری مهر در چهارمحال و بختیاری به صورت ویژه بعنوان خبرنگار فعال معرفی و مورد تجلیل قرار گرفت.