به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، مدیر باشگاه بنیادکار به محض آغاز تمرین سرخپوشان به زمین مسابقه آمد و ضمن خوشامدگویی به محمدحسین نژادفلاح و محمود خوردبین، دقایقی با قائم مقام باشگاه پرسپولیس در حاشیه زمین به گفتگو پرداخت.

مدیریت باشگاه بنیادکار پس از آن نژادفلاح را به جایگاه ویژه و اختصاصی مدیران باشگاه بنیادکار در استادیوم برد و مدیران پرسپولیس و رقیب ازبکستانی در گفتگویی صمیمانه ضمن تماشای تمرین با یکدیگر درباره مسائل مختلف صحبت کردند.

مدیر باشگاه بنیادکار از علاقه‌اش به ایران و فوتبال ایران سخن گفت و درباره چگونگی اداره و درآمدها و هزینه‌های باشگاه بنیادکار و وضعیت کنونی این تیم با نژاد فلاح صحبت کرد و همچنین سوالاتی را درباره هواداران میلیونی پرسپولیس و وضعیت جاری باشگاه و تیم پرسپولیس با نژاد فلاح در میان گذاشت.

از سوی دیگر، محمود خوردبین که بیش از ظهر امروز دوشنبه با حضور در جلسه هماهنگی مدیران در حضور نماینده AFC اعتراض شدیدالحنی نسبت به نحوه میزبانی باشگاه بنیادکار و معطلی بیش از دو ساعت و نیم در فرودگاه داشت، در این باره گفت: به مدیر تیم بنیاد کار اعتراض شدیدی کردم که چرا تشریفات میزبانی به عمل نیاوردند و نماینده از آن باشگاه در فرودگاه حضور پیدا نکردند که در کمال تعجب پاسخ دادند شما باید یک ماه پیش درخواست می‌کردید.

وی ادامه داد: بنده هم در پاسخ گفتم این حرف‌ها بی‌معنی است، شما اصلا نیامدید بپرسید، حالتان خوب است؟ چطور هستید؟ یک خوش آمد ساده نگفتید. یک شاخه گل نیاوردید. می‌آمدید می‌دیدید ما در میزبانی لخویا چه کردیم و یاد می‌گرفتید.

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس اضافه کرد: به آنها گفتم آیا خوب است ما هم با تیم و بازیکنان شما چنین رفتاری داشته باشیم؟ البته ما میهمان نوازیم مثل شما نیستیم، در دنیا به میهمان نوازی شهرت پیدا کرده ایم. شما حتی از نظر حرفه ای هم درست رفتار نکردید و این اصلا جالب نیست.

وی همچنین تاکید کرد: این حرف‌ها را که زدیم اما آنها جوابی نداشتند که بدهند. تنها گفتند شما سه نفر را با خودتان آوردید که ویزا نداشتند. ولی من جواب دادم اصلا این سه نفر را درست میگویید ولی شما اصلا نیامدید ببینید چگونه سفر آمده‌ و چه شرایطی داریم. در این بازی وقتی میزبان هستیم، در قبال هم مسئولیت داریم و این عملکرد شما جای تعجب دارد.

خوردبین با اشاره به اینکه نباید اجازه داد این مسایل اختلالی در اراده تیم ایجاد کند، تصریح کرد: اینها مهم نیست. اتفاقا انگیزه برای بازیکنان ما می‌شود. امیدوارم یک بازی خوب داشته باشیم و با نتیجه خوب، دست پر برگردیم و ایرانی‌ها را خوشحال کنیم.

وی خاطرنشان کرد: امیدوارم ایرانی‌هایی هم که در تاشکند و شهرهای اطراف هستند به ورزشگاه بیایند، هواداران هم دعا کنند. تیم هم آماده است، بازیکنان انگیزه زیادی دارند و بعد از بازی لخویا هم اعتماد به نفس بیشترشده و هم فشار روانی کم شده که فکر می‌کنم تمرکز بیشتر کمک می‌کند و امیدوارم بازی با قطری‌ها از فرصت‌های خوب استفاده کنیم.

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس در پایان گفت: حمید درخشان تیم خوبی ساخته است. تیم شکل و ساختار خوبی پیدا کرده و بازیکنان هم که از هر نظر آماده‌اند، پس به امید خدا سربلند خواهیم بود.