به گزارش خبرگزاری مهر سفیر ترکیه در ایران با آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان دیدار کرد و خواهان گسترش روابط دو کشور دوست و همسایه در تمامی حوزه‌ها شد.

در این دیدار آیت‌الله جنتی با ابراز خوشوقتی از این ملاقات گفت: ما به عنوان دو کشور مسلمان و همسایه مشترکات و منافع زیادی در منطقه داریم و من امیدوارم جنابعالی ضمن دیدار از ایران از مسائل مهم انقلابی و اسلامی کشور ما نیز بهره‌مند شوید.

دبیر شورای نگهبان با تأکید بر لزوم شناخت و آشنایی با اندیشه‌های امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب به منظور دریافتی صحیح از اقدامات ایران در منطقه، خاطرنشان کرد: ایران تنها کشوری است که قوانین آن با نظارت شورای نگهبان و صرفاً بر اساس قوانین اسلام به تصویب می‌رسد.

وی، توجه به مسائل جهان اسلام را از وظایف دو کشور بر شمرد و افزود: امروز اسلام‌گرایی و بیداری اسلامی در دنیا به برکت پیروزی انقلاب اسلامی در جهان اسلام با هدف سرنگونی حکومت‌های دست‌نشانده و به دست آوردن استقلال در کشورهای منطقه و شمال آفریقا در حال نضج گرفتن است.

آیت الله جنتی با اشاره به اقدامات آمریکا در ترویج اسلام‌هراسی و روحیه اسلام‌ستیزی افزود: متأسفانه آمریکا از موضوع بیداری اسلامی احساس خطر کرد و هنگامی که قدرت خود در منطقه را در حال تضعیف دید تلاش کرد، مسیر انقلاب مردم مصر و کشورهای شمال آفریقا را منحرف سازد.

دبیر شورای نگهبان، ضمن انتقاد از اقدامات ناجوانمردانه کشورهای غربی علیه پیشرفت‌های علمی و هسته‌ای ایران گفت: ایران اسلامی، اکنون به عنوان قدرت منطقه‌ای در مقابل دشمنانش ایستاده است.

وی خاطرنشان کرد: کشورهای غربی می‌دانند که جمهوری اسلامی ایران بنا بر نظر اسلام ساخت و کاربرد سلاح هسته‌ای را حرام می‌داند.

آیت الله جنتی از تخریب چهره رحمانی اسلام و ارائه چهره خشن از اسلام انتقاد و اسلام را دین صلح و برادری معرفی کرد.

در این دیدار سفیر کشور ترکیه نیز ضمن اظهار خوشحالی از ملاقات با دبیر شورای نگهبان آمادگی کامل کشور خود را برای همکاری با جمهوری اسلامی ایران در تمام ابعاد اعلام کرد.