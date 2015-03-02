مشکل کشور اشتغال است/ تحول در صنعت کاغذ مازندران

به گزارش خبرنگارمهر، محمد دامادی عصر یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات روستاهای نرماب گفت: جوانانی که در سن ازدواج هستند به دلیل نداشتن موقعیت، ازدواج نمی کنند و اگر نتوانیم زیرساخت های مناسب صنعت را در منطقه فراهم کنیم دچار مشکل بزرگی می شویم.

این مسئول با اشاره به اینکه بزرگترین صنعت کشور از بین رفت و متاسفانه برخی تولید کنندگان با ورود مواد اولیه از خارج دارند مواد تولید می کنند در حالی که می توان این صنایع را در خود کشور داشته باشیم گفت: اگر در چها دانگه تولیدات بزرگ و مکمل صنعت کشاورزی ایجاد کنیم علاوه بر رفع مشکلات اقتصادی مشکل بیکاری جوانان منطقه برطرف می شود.

تحول اساسی در صنعت کاغذ

محمد دامادی گفت: تیر ماه سال آینده او. سی. سی چوب و کاغذ راه اندازی می شود که یک تحول اساسی است.

محمد دامادی در پاسخ یکی از اعضای شورای روستا در خصوص تاسیس پالایشگاه گفت: پالایشگاه نیازمند نفت است، ما می خواهیم آن را از کجا بیاوریم؟

مشکل زیست محیطی چهاردانگه

این مسئول با اشاره به اینکه امروز در این منطقه با مشکل زیستی و حوادث رانندگی مواجه هستیم گفت: اگر آمار تصادفات را بگیریم اکثر تصادفات در لاین سرعت اتفاق می افتد و اگر تحلیل کنند متوجه خواهند شد که یکی از دلایل تصادفات در این مسیر شیرابه ها است که سبب لغزندگی جاده ها می شود این یعنی مرگ.

وی در ادامه گفت: اگر خانه خراب بسازیم می توانیم آن را درست کنیم ولی آیا فردی که در جاده فوت می کند را می توانیم برگردانیم؟

این مسئول اظهار داشت: ما امروز دو مسئله در سطح ساری و میاندرود داریم یکی اینکه در روستاهای بالادست آسفالت نداریم و برخی از روستاها قدمت آسفالت دارد که باید روکش شود ولی اولویت اصلی ما روستاهایی است که آسفالت ندارد که من تا پایان سال ۹۵ قول دادم جشن آسفالت را بگیریم.

محمد دامادی با اشاره به اینکه کارخانه سیمان کیاسر که افتخار ما است اگر به ظرفیت اسمی خود برسد جاده ما ظرفیتش را دارد؟ گفت: اگر حرف بزنیم می گویند که دامادی با احداث کارخانه مخالف است در حالی که معتقدم باید زیرساخت های مناسب فراهم شوند، هم اکنون جاده ها تحمل بار سنگین تریلر و کامیون ها را ندارد.

بی پولی مشکل اساسی است

محمد دامادی اظهار داشت: مشکل اصلی ما بی پولی بوده است و در زمان عزیزی رئیس سازمان مدیریت ردیف اعتباری راه روستایی صفر بوده است وقتی اعتبار صفر باشد آیا می شود کاری انجام داد؟

وی در ادامه گفت: برای حل این معضل نامه نوشته و از تک تک نمایندگان برای رفع مشکل روستاهای کشور امضا گرفتیم و حدود ۲۰۰ نماینده امضا کردند.

نماینده مردم ساری و میاندرود هدف انقلاب را توزیع عادلانه ثروت در تمام مناطق عنوان کرد و گفت: امسال یک پیشنهاد داخل کمیسیون تلفیق آوردیم که ۴۰۰ میلیارد تومان پول برای راههای روستایی در سال ۹۴ گذاشتم.

این مسئول با بیان اینکه در پایان سال ۹۵ در منطقه چهاردانگه روستایی نداریم که جاده اش بهسازی نشده باشد، گفت: وزارت کشور باید شوراها و دهیاران را دعوت کند و در بحث بودجه کارشناس بیاید با شوراها صحبت کند.

تخصیص ۵۰۰ میلیون دلار برای رفع بحران آب

محمد دامادی به مشکل آب روستایی اشاره کرد و بیان داشت: ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای بحران آب روستایی در کل کشور در نظر گرفته شده است و با تخصیص این اعتبارات مشکل آب روستایی تا ۸۰ درصد مرتفع می شود.

وی به گاز رسانی منطقه چهاردانگه اشاره کرد و گفت: معتقدم این خط لوله مشکل گاز ساری و سواد کوه را برطرف می کند و وابستگی به ترکمنستان برطرف می شود.

دامادی در ادامه بیان داشت: اگر بخش چهاردانگه گاز رسانی شود شهرک‌های صنعتی این منطقه توسعه پیدا می کنند.

حجت الاسلام اسدی از اعضای روستا نیز به مشکلات این منطقه اشاره کرد و بیان داشت: مشکل اصلی و اولویت منطقه نرماب دوسر جاده مواصلاتی است که نمایندگان ساری باید این را در دستور کار خود قراردهند تا این مسیربه محور ساری به سمنان متصل شود.

وی کمبود خانه بهداشت را یکی دیگر از مشکلات این منطقه عنوان کرد و افزود: مردم این منطقه در بحث کشاورزی نیز با مشکلاتی مواجه هستند و متاسفانه محیط زیست محصولاتی که می کارند را از بین می برد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات این منطقه نداشتن مراکز فرهنگی همچون کتابخانه است که برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن باید این مراکز گسترش پیدا کند.