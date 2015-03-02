نظام ثبت حوادث کشور بازنگری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا مغیثی در حاشیه اولین همایش کشوری پیشگیری از حوادث و ارتقا سلامت، گفت: هدف از برگزاری این همایش تبادل نظر با کارشناسان مسئول پیشگیری از حوادث معاونت های بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در زمینه فرایند، راهکارها و فعالیت های جدید برنامه های پیشگیری از حوادث در راستای طرح تحول نظام سلامت است.

رئیس گروه پیشگیری از حوادث معاونت بهداشت یکی از برنامه های این گروه را ادغام برنامه های پیشگیری از حوادث در ساختار طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت بیان کرد و افزود: این برنامه خصوصا برای شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر و حاشیه شهرها با رویکرد غربالگری عوامل خطر حوادث و پیشگیری از ایجاد حوادث است.

به گفته وی، برخی از عوامل خطر به طور اختصاصی مربوط به حوادث و برخی به طور مشترک، میان حوادث ترافیکی، بیماری های غیرواگیر و بیماری های روانی است.

مغیثی در ادامه، از بازنگری نظام ثبت حوادث در آینده خبر داد و گفت: تدوین بسته های آموزشی پیشگیری از حوادث برای پزشکان، کاردانان یا کارشناسان رشته های بهداشتی، کارشناسان مراقبت سلامت و بهورزان یکی از برنامه هایی است که اجرایی می شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه حوادث چهارشنبه پایان هر سال و گزش از طریق جانوران زهرآگین مثل مار و عقرب از جمله بیشترین حوادث است، افزود: برنامه جهت پیشگیری از اینگونه حوادث، ایمنی در اوقات فراغت مانند غرق شدگی، ایمنی در محیط های آموزشی و ایمنی در حوادث ترافیکی از جمله برنامه های گروه پیشگیری از حوادث مرکز مدیریت بیماری های غیرواگیر معاونت بهداشت است.

مغیثی در پایان ایجاد و گسترش جوامع ایمن بر مبنای شاخص های هفتگانه سازمان بهداشت جهانی در کنار ادغام برنامه در نظام طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت را از دیگر برنامه های گروه پیشگیری از حوادث مرکز مدیریت بیماری های غیرواگیر بیان کرد.