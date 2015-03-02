پیشگامان شفق به مرحله نیمه نهایی لیگ دسته اول والیبال راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار سوم مرحله پلی آف مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های دسته اول کشور جام زنده یاد حسین معدنی، عصر امروز با صعود تیم های مناطق نفت خیز جنوب و پیشگامان شفق اردکان پیگیری شد.

بر این اساس تیم پیشگامان شفق اردکان از ساعت ۱۷ در سالن آیت الله خاتمی صدرآباد اردکان برای سومین بار به مصاف شهرداری جوان ارومیه رفت و موفق شد و با نتیجه سه بر یک حریف خود را شکست دهد.

پیشگامان شفق اردکان در این دیدار در ست های اول، سوم و چهارم به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۲۳، ۲۷ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۱۷ به پیروزی دست یافت و به مرحله نیمه نهایی این مسابقات راه پیدا کرد.

به این ترتیب در مرحله نیمه نهایی لیگ دسته یک تیم های کاله جوان و ذوب آهن اصفهان به مصاف یکدیگر می روند و مناطق نفت خیز جنوب نیز با پیشگامان شفق اردکان بازی خواهد کرد.