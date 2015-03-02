توجه به شایسته سالاری مدیران بدون درنظرگرفتن جناح آنان

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اداری استان که با حضور حجت‌الاسلام ناطق‌نوری همراه بود، اظهار داشت: ولایت فقیه منادی وحدت و همدلی بوده و تمامی مسئولان باید در مسیر ولایت و رهبری ایشان حرکت کنند.

وی با اشاره به ضرورت شایسته سالاری در بدنه کشور گفت: نباید با تغییر یک دولت شاهد تغییر یافتن تمامی مسئولان خرد و کلان یک کشور و حتی استان باشیم زیرا در بین مسئولان گذشته نیز انسان های شایسته ای وجود دارند که می توانند به کار آیند.

آیت الله شبستری با بیان اینکه باید جناح ها را کنار گذاشته و در مسیر وحدت حرکت کنیم، گفت: امیدواریم وحدت و همبستگی در کل کشور ایجاد شود.

امام جمعه تبریز با تاکید بر ارزیابی عملکرد دستگاه ها به وسیله خود مدیران گفت: با پایان یافتن سال امیدواریم تمامی دستگاه ها نسبت به ارزیابی عملکرد یک ساله خود اقدام کنند.

وی همچنین با اشاره به خدمات بالای حجت‌الاسلام ناطق‌نوری اظهار داشت: این شخصیت بزرگ یار امام راحل (ره) بوده و برای حفظ جان ایشان فداکاری ها بسیاری کردند و هم اکنون نیز با خدمت به رهبری به فکر پیشرفت کشور هستند.