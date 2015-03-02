صفیری ناظر داوری دیدار کاشیوا و بینه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم‌های فوتبال کاشیوا ریسول ژاپن و بینه ویتنام از هفته دوم رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا درحالی ساعت 13:30 فردا سه‌شنبه برگزار می‌شود که از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا اسماعیل صفیری به عنوان ناظر داوری این مسابقه، انتخاب شده است.

فهاد المری از قطر به عنوان داور وسط، البورشید جمعه از قطر و احمد مونس نادی از اردن به عنوان کمک‌های وی و محمد خمیس از قطر به عنوان داور چهارم این دیدار را قضاوت خواهند کرد.

همچنین اسماعیل شاه از مالدیو به عنوان نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا در این دیدار حضور خواهد داشت.