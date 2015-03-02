آخرین تمرین پرسپولیس برگزار شد/ فریادهای درخشان و حرکت عجیب ناظر!

به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس ساعت 17:15 به وقت محلی، هتل اینترنشنال را ترک کرده و با اتوبوس عازم ورزشگاه تازه تاسیس بنیاد کار شدند. آنها ساعت 17:35 به ورزشگاه محل برگزار مسابقه رسیدند و پس از آماده شدن در رختکن، تمرین خود را راس ساعت 18 آغاز کردند.

حواشی این تمرین به شرح زیر است:

* بازیکنان پرسپولیس قبل از آغاز تمرین درباره زیبایی ورزشگاه بنیادکار و تازه تاسیس بودن آن با یکدیگر صحبت می‌کردند.

* محمود خوردبین در گفتگو با برخی از اعضای تیم عنوان می‌کرد، سبک ساخت این ورزشگاه و بویژه نمای بیرونی آن شباهت زیادی به ورزشگاه ملک فهد ریاض دارد.

* صندلی‌های طبقه اول ورزشگاه به رنگ سبز و سفید و صندلی‌های طبقه دوم به رنگ آبی و سفید تزئین شده و رختکن دو تیم شیک و مجهز و مبله است و فضای زیادی دارد.

* بنرهایی از بازی فردا در ورودی استادیوم، قسمت میکسزون و سالن کنفرانس خبری و راهروهای ورزشگاه جلب توجه می‌کرد.

* نژادفلاح قائم مقام باشگاه پرسپولیس به همراه سرخپوشان به استادیوم آمد و نظاره‌گر تمرین بود.

* تمرین راس ساعت 18 با گرم کردن و دویدن زیر نظر مومنی مربی بدنساز تیم آغاز شد و سرخپوشان پس از آن در سه گروه به تمرین 5 به 2 و کار با توپ پرداختند.

* حمید درخشان پا به توپ شد و همراه با سرخپوشان در تمرین 5 به 2 شرکت کرد.

* سرمربی پرسپولیس در گروهی که خالقی فر، میردورقی، علیپور، جعفر پور و دغاغله تمرین 5 به 2 را انجام می‌دادند پا به پای آنها به تمرین پرداخت و کاملا شاداب و سرحال بود.

* حمید درخشان ترجیح داد در این بخش از تمرین همراه با بازیکنانی که در بازی قبلی در ترکیب اصلی نبوده‌اند، تمرین کند.

* حسین عبدی ناظر تمرینات گروهی بود که شامل؛ محسن بنگر، پیام صادقیان، هادی نوروزی، محمد نوری، رضا نورمحمدی، بابک حاتمی و محمدرضا خانزده بود.

* سایر نفرات تیم در یک گروه 7 نفره و زیر نظر علیرضا امامی‌فر به کارهای تاکتیکی و فوتبال هدفمند و تمرین 5 به 2 پرداختند.

* پس از 10 دقیقه مسعود مومنی مربی بدنساز تیم سرخپوشان را به حرکات کششی واداشت.

* سوشا مکانی و مسعود همامی زیر نظر نادر باقری به تمرین ویژه دروازه بانی پرداختند.

* جدی‌ترین بخش تمرین در نصف زمین و زیر نظر حسین عبدی برگزار شد و درخشان به این تمرین نظاره داشته و سرخپوشان را با تشویق‌های خود به هر چه بهتر و شاداب شدن این بخش از تمرین تحریک می‌کرد.

* مدافعان و هافبک‌های دفاعی در میانه میدان پا به توپ شده و پس از انتقال توپ به کناره‌ها و یک و دو با عناصر دفاعی و هجومی پرسپولیس در لب خط توپ را به کناره‌های زمین انتقال می‌دادند و سانتر از جناحین و ضربه به دروازه آخرین بخش این تمرین بود.

* سوشا مکانی و مسعود همامی در چند نوبت با واکنش‌های دیدنی خود همه را به تحسین واداشتند.

* مرور ضربات کرنر و ایستگاهی آخرین بخش تمرین سرخپوشان بود که حمید درخشان تاکید خاصی بر این بخش از تمرین داشت. فریادهای درخشان در این تمرین در فضای استادیوم بنیادکار می‌پیچید.

* سرخپوشان پس از سرد کردن راهی رختکن شده و با اتوبوس به هتل بازگشتند.

* ناظر اردنی مسابقه در تمرین حضور یافت و ضمن ارائه لیست 21 نفره دو تیم و همچنین موارد و آیتم‌هایی که باید از یک ساعت قبل از مسابقه تا ترک استادیوم به اجرا در آید را به خوردبین ارائه کرده و به سوالات سرپرست با تجربه پرسپولیس پاسخ داد. خوردبین لباس دروازه‌بانی و لباس بازی پرسپولیس را بار دیگر با ناظران مسابقه کنترل کرد.

* طلال ناظر اردنی که سختگیری‌های زیادی را در دستور کار خود دارد، پس از پانزدهم دقیقه از ابتدای تمرین، از عکاس و خبرنگار سایت باشگاه پرسپولیس درخواست کرد طبق قوانین از ادامه فعالیت خبری خودداری کرده و نظاره‌گر تمرین نباشند.

* ناظر اردنی با توجه به تاکید محمود خوردبین، مبنی بر اینکه این نفرات پرسنل باشگاه و تیم هستند و رعایت قوانین تاکید کرده و البته بارها از نمایندگان رسانه‌ای باشگاه به خاطر اجرای قانون پوزش طلبید.

* در شرایطی که هوای تاشکند امروز کاملا ابری بود، تمرین پرسپولیس در هوایی صاف برگزار شد. هوای تاشکند مشابه هوای تهران در روزهای گذشته تهران داشته و نهایتا یک درجه سردتر از دمای تهران در هفته گذشته دارد. پیش بینی می‌شود بازی فردا در هوایی نیمه ابری برگزار شود.

* یکی از خبرنگاران ازبکستانی که با باشگاه بنیادکار نیز همکاری دارد، عنوان می‌‌کرد بنیاد کار 7 ملی‌پوش در جام ملت‌ها داشته که سه نفر آنها فیکس تیم ملی بوده‌اند. وی تاکید کرد بازی‌های خانگی بنیادکار در فصل جاری 7 هزار تماشاگر دارد اما احتمالا بالغ بر 10 هزار تماشاگر در بازی فردا حضور خواهند یافت.

* مسئول ورزشگاه بنیادکار در گفتگو با خبرنگار سایت باشگاه پرسپولیس عنوان کرد بلیت فروشی مسابقه اینترنتی نبوده و از ساعت 8 صبح الی 18 از باجه‌های بلیت فروشی ورزشگاه به فروش می‌رسد. البته تماشاگران ازبکستانی معمولا یک ساعت قبل از شروع مسابقه به استادیوم می‌آیند. وی تاکید کرد این ورزشگاه تازه تاسیس که سال 2012 افتتاح شده بین طبقه اول و دوم و دور تا دور استادیوم جایگاه های VIP دارد که به صورت سالانه یا ماهانه به فوتبالدوستان فروخته می‌شود.

* مومنی بدنساز تیم و مسعود جنتی ماساژور تیم در 15 دقیقه پایانی تمرین دور زمین دویده و به تمرین پرداختند.

* امید عالیشاه در حالی پس از پایان تمرین راهی رختکن شد که بسته‌های یخ به پایش بسته بود. عالیشاه گفت: هیچ مشکل خاصی ندارم. یک کوفتگی قبلی بوده و آماده‌ام برای بازی مقابل بنیادکار. انشاءالله گل بزنم یا پاس گل بدهم و یا اینکه بازیکن موثری باشم تا در موفقیت تیمم سهم ویژه داشته باشم. امیدوارم با سربلندی به ایران برگردیم. هواداران دعا کنند تا شرمنده‌شان نشویم.

* علیپور پرشک تیم تاکید کرد پرسپولیس هیچ مصدومی نداشته و تمامی نفرات بدون هیچ مشکلی تمرین کردند و فقط سه بازیکن در تهران به تمرینات ویژه پرداخته‌اند که از بین آنها رضا نوروزی دیگر مصدومیتی ندارد و برای تقویت عضلات در تهران با کار به وزنه و حرکات تعادلی می‌پردازد. علی عسگری در کلینیک درفشی‌فر فیزیوتراپی می‌کند و عباس‌زاده هم به خاطر بیماری داخلی اش در منزل استراحت می‌کند.

* بازیکنان پرسپولیس عکس‌هایی به یادگار با یکدیگر می‌گرفتند و تمرین شاداب و با نشاطی را پشت سر گذاشتند.

* خبرنگار ازبکستانی در گفتگو با روابط عمومی باشگاه عنوان کرد رسانه‌های ازبکستانی با احترام از تیم پرسپولیس یاد کرده و این تیم را پرطرفدار و دارای بازیکنانی سرشناس در گذشته و آماده در مقطع کنونی دانسته‌اند. آنها عنوان کرده‌اند پرسپولیس با نمایشی که مقابل لخویا داشته، حریف سرسختی برای تیم بنیادکار است و نمی‌خواهد بدون امتیاز به تهران بازگردد.

* بازیکنان پرسپولیس پس از استراحت در هتل ساعت 20 برای صرف شام به رستوران رفته و ساعت 21 جلسه آنالیز توسط درخشان و دستیارانش برگزار خواهد شد و کادر فنی پرسپولیس ضمن نمایش فیلم بخش‌هایی از بازی‌های اخیر بنیادکار نقاط ضعف و قوت این تیم را تشریح خواهند کرد. همچنین قرار است کیلیپی که توسط روابط عمومی تهیه شده برای سرخپوشان به نمایش درآید.

سرخپوشان از ساعت 23 طبق برنامه ارائه شده، به استراحت خواهند پرداخت و ساعت 9 صبح سه شنبه برای صرف صبحانه به رستوران خواهند رفت.

* بازی پرسپولیس عصر فردا ساعت 18 به وقت ملی و 16:30 به وقت تهران برگزار می‌شود و جلسه فنی و توجیهی تیم ساعت 13 و زمان حرکت به استادیوم ساعت 16 خواهد بود.