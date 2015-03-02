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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۲۰:۱۵

حامد زمانی اثر دوزبانه اش را منتشر کرد/ رونمایی از مرگ بر آمریکا

حامد زمانی اثر دوزبانه اش را منتشر کرد/ رونمایی از مرگ بر آمریکا

حامد زمانی خواننده موسیقی پاپ کشورمان چند روز بعد از برگزاری اختتامیه جایزه بزرگ «مرگ بر آمریکاه» تازه ترین قطعه موسیقایی خود را منتشر کرد.

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به گزارش خبرگزاری مهر، در این اثر که با نام «مرگ بر آمریکا ۲» به خوانندگی مشترک حامد زمانی و علی اکبر قلیچ منتشر شده، قاسم صرافان شاعر، حامد زمانی آهنگساز، امید رهبران تنظیم کننده و احسان جوادی میکس و مسترینگ کار را بر عهده داشته اند.

دبیرخانه دومین جایزه بزرگ «مرگ بر آمریکا» هم که چندی پیش با برگزاری مراسم اختتامیه در باغ موزه دفاع مقدس میزبان هنرمندان بود، تهیه کننده این اثر موسیقایی بوده است. این در حالی است که حامد زمانی در این مراسم به صورت زنده این قطعه دو زبانه را اجرا کرد.

حامد زمانی پیش از این اثری با نام «مرگ بر آمریکا» را در سال گذشته به تهیه‌کنندگی «باشگاه ترانه و موسیقی راه» منتشر کرده بود.  

کد مطلب 2510240
علیرضا سعیدی

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