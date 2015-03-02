شهردار اهواز ابهامات تعریض پل سوم را شفاف کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی ناصری عصر امروز در نطق پیش از دستور هفتاد و هفتمین جلسه علنی شورای شهر اهواز اظهار کرد: پروژه تعریض پل سوم کیانپارس فعالیت بسیار شایسته ای از سوی شهرداری اهواز محسوب می شود که رضایت مردمی را هم در پی داشت.

وی افزود: البته در خصوص میزان اعتبارات هزینه شده و نوع واگذاری این پروژه ابهاماتی وجود دارد که شهردار اهواز باید در این زمینه شفاف سازی کند.

این عضو شورای شهر اهواز با اشاره به لزوم خروج سیستم شهرداری از حالت سنتی به مدرن گفت: به عنوان مثال در زمینه توسعه فضای سبز شهری، با استفاده از ایده های مشاوران، طرح هایی نو با در نظر گرفتن بافت و اقلیم منطقه ارائه شود.

ناصری گفت: متاسفانه شهردار اهواز نسبت به انتقاد اعضای شورای شهر به برخی انتصابات صورت گرفته عنوان می کند که از عدم به کارگیری برخی افراد معذور است. چنانچه این معذورات را اعضای شورا پیش آوردند باید پاسخگو باشند و یا اگر این فشار ها خارج از سیستم شهرداری اعمال می شود باید از طریق مراجع قانونی پیگیری شود.

وی تحصلات مرتبط با حوزه شهری، سابقه مدیریتی، شناخت معضلات موجود را از جمله خصوصیات یک مدیر در سیستم شهرداری برشمرد و اظهار کرد: با مدیریت صحیح می توان از گسترش حاشیه نشینی در شهر اهواز جلوگیری کرد.