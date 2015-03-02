۸۱۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر در سیستان و بلوچستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان، فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان در این باره گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان با انجام اقدامات اطلاعاتی با خبر شدند که قاچاقچیان مقدار قابل توجهی مواد مخدر را از آن سوی مرز به مناطق کوهستانی و صعب العبور 'روتک' سراوان منتقل کرده و قصد انتقال این مواد را به داخل کشور دارند.

سردار حسین رحیمی افزود: بلافاصله گروه های عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر با تجهیزات کافی به منطقه اعزام شدند و پس از ساعت ها رد زنی، راهپیمایی و کاوش در منطقه کوهستانی روتک، محل اختفای مواد مخدر را پیدا کردند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در بازرسی از این محل ۳۷۱ کیلو و ۲۰۰ گرم تریاک، ۱۸ کیلو و ۹۴۰ گرم شیره تریاک، ۴۵ کیلوگرم کراک، ۱۹۴ کیلو و ۶۰۰ گرم هروئین و ۴۸ کیلو و ۶۰۰ گرم مرفین به همراه یک قبضه سلاح و مقداری مهمات مربوطه کشف و ضبط شد.

رحیمی با اشاره به کشف ۳۰ کیلوگرم هروئین توسط ماموران پلیس راه شمال افزود: ماموران گشت پلیس راه شمال حین گشت زنی در محور کمربندی زاهدان به یک دستگاه خودرو پراید مشکوک شدند که راننده خودرو به محض دیدن ماموران اقدام به فرار کرد.

وی افزود: ماموران پلیس راه نیز بلافاصله اقدام به تعقیب خودرو مورد نظر کردند که در جریان تعقیب و گریز سرنشینان آن با پرتاب کردن یک کیسه از داخل خودرو با استفاده از راههای فرعی و تاریکی هوا متواری شدند.

وی ادامه داد: در بازرسی از محتویات داخل کیسه ۳۰ کیلوگرم هروئین کشف و ضبط شد.

۱۵۰ کیلوگرم تریاک در زاهدان کشف شد

فرمانده انتظامی زاهدان گفت: ۱۵۰کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک ماموران انتظامی با ماموران هنگ مرزی این شهرستان کشف شد.

سرهنگ غلامرضا جعفری در تشریح این خبر افزود: در پی کسب خبری مبنی بر دپوی محموله مواد مخدر در یکی از محلات زاهدان، بلافاصله تیمی از ماموران یگان امداد و کلانتری ۱۶ همراه با ماموران هنگ مرزی این شهرستان به محل اعزام شدند.

وی افزود:ماموران پس از هماهنگی با مقام قضایی و محاصره مخفیگاه متهمان موفق شدند متهم اصلی را که قصد فرار داشت با یک دستگاه خودروی تویوتا دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی زاهدان تصریح کرد: ماموران در بازرسی از این محل مقدار تقریبی ۱۵۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف کردند.