برپایی نمایشگاه مشاغل خانگی در گلپایگان

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله جمالی عصر امروز در حاشیه بازدید از نمایشگاه مشاغل خانگی كه در هنرستان دخترانه شهدای پتروشیمی گلپایگان برپا شده است، ضمن تجلیل از مدیریت، دبیران و دانش آموزان كه در برپایی این نمایشگاه همكاری داشته اند، اظهار داشت: فعالیت هایی كه به منظور گرامیداشت هفته مشاغل خانگی در این هنرستان در معرض بازدید قرار گرفته است، نشان از جایگاه مدیریت توانمند است كه اگر مدیریت توانمند باشد، همه كارها شدنی است.

وی با بیان اینكه وجود مدیریت خلاق در رأس هر اموری موجب نزول مشكلات بوده و توان مجموعه همكاری را نشان می دهد، افزود: برپایی نمایشگاه آثار هنرجویان این هنرستان متضمن این است كه با تكیه بر توان موجود نسبت به ایجاد كارگاه های تولیدات انبوه می توان امیدوار بود.

مدیر آموزش و پرورش گلپایگان یادآور شد: هنرستان شهدای پتروشیمی آمادگی امور سری دوزی و تولیدات انبوه را در رشته های موجود از جمله خیاطی، سرمه دوزی و ... را دارد.

در ادامه زهرا زاهد مدیر هنرستان شهدای پتروشیمی در گفتگو با خبرنگاران در راستای برپایی نمایشگاه مشاغل خانگی اظهار داشت: این نمایشگاه به منظور عرضه توانمندی هنرجویان این هنرستان برپا شده است و در آن انواع رشته های مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده، خیاطی، حسابداری، گرافیك كامپیوتر و ... در معرض دید دانش آموزان به ویژه دانش آموزانی قرار گرفته كه سال آینده رشته مورد علاقه خود را با توجه به آثار به نمایش درآمده انتخاب كنند.

وی با اشاره به آثار به نمایش گذاشته شده در نمایشگاه مشاغل خانگی، تصریح كرد: در این نمایشگاه انواع آشپزی های سنتی و نو، شیرینی پزی، سبزی آرایی، انواع سالادها، هنرهای خانگی، سرمه دوزی، گلهای چینی، گلسازی و ... در معرض دید قرار گرفته است.

زاهد با بیان اینكه فارغ التحصیلان این هنرستان با فراگیری رشته مورد علاقه خود برای ورود به دانشگاه هایی كه تكمیل كننده تخصص های مورد نیاز آنهاست، اقدام خواهند كرد، افزود: هنرستان پتروشیمی گلپایگان رتبه های اول كشوری و المپیاد در رشته های خیاطی، نقاشی و حسابداری داشته است.

مدیر هنرستان دخترانه شهدای پتروشیمی گلپایگان با اذعان به اینكه مربیان و هنرآموزان این آموزشگاه با توجه به سابقه و تجربه خود قابل رقابت با مراكز استان هستند، خاطرنشان كرد: این مركز با توجه به اینكه از لحاظ امكانات در مضیقه است اما از لحاظ آموزش در تمام رشته ها، دانش آموزان آن، امكان ادامه تحصیل تا سطح دكتری دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه مشاغل خانگی در هنرستان دخترانه پتروشیمی گلپایگان با حضور معاونت پرورشی اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان، فرماندار، مدیریت اداره آموزش و پرورش شهرستان و جمعی از مسئولین دوایر دولتی و نهادهای شهرستان گلپایگان برپا شد.