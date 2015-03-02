شرکتهای نفتی مانع انجام فعالیت های فرهنگی در اهواز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم سواری عصر امروز در نطق پیش از دستور هفتاد و هفتمین جلسه شورای شهر اهواز اظهار کرد: متاسفانه از حدود دو هفته گذشته تا کنون به دلیل استعفای شهردار منطقه شش اهواز، این منطقه بدون شهردار مانده است.

وی با اشاره به نزدیکی ایام نوروز افزود: امیدوار هستیم هر چه سریع تر شهرداری آشنا به معضلات منطقه انتخاب شود تا ساکنان منطقه شش نیز مانند سایر مناطق با محیطی زیبا سال جدید خود را آغاز کنند.

این عضو شورای شهر با بیان اینکه باغ موزه دفاع مقدس از سوی شورای شهر به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار شده است، گفت: شرکت ملی نفت ایران مدعی این است که زمین های این باغ موزه در اختیار این شرکت بوده است. متاسفانه شرکت های نفتی مستقر در اهواز علاوه بر اینکه مالیات خود را به شهرداری پرداخت نمی کنند و از بودجه فرهنگی خود نیز برای ساخت مکان های فرهنگی استفاده نمی کنند در اقدامی جدید جلوی ساخت فضاهای فرهنگی را هم می گیرند.

سواری اظهار کرد: شهرداری باید در ساخت فرهنگسراها دقت لازم را به عمل آورد و مکانی را در این فرهنگسراها به نمازخانه و حسینیه اختصاص دهد.

رامی علاسوند عضو شورای شهر نیز در این جلسه اظهار کرد: شهرداری باید به دنبال کسب منابع پایدار درآمد باشد تا اهواز به یک آرمانشهر تبدیل شود. پیشنهاد شورای شهر برای تحقق این مسله این است که اهواز به منطقه آزاد تبدیل شود و یا اینکه پنج درصد از بودجه درآمد نفتی کشور به این کلانشهر تعلق بگیرد.

جانعلی خورشید دیگر عضو شورای شهر نیز در این جلسه گفت: متاسفانه در چند هفته اخیر، دادگستری اقدام به تعطیل کردن برخی پارکینگ های سطح شهر کرده که این کار بدون حکم قضایی صورت گرفته است.