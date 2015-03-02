  1. بین الملل
اردوغان با پادشاه عربستان دیدار کرد

رئیس جمهور ترکیه امروز با پادشاه عربستان دیدار و درباره مسائل سوریه، مذاکرات هسته ای ایران گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز با ملک سلمان پادشاه جدید عربستان در ریاض دیدار و درباره جنگ در سوریه، ناآرامی های یمن و مذکرات هسته ای ایران به تبادل نظر پرداخت.

برخی دیدار اردوغان با ملک سلمان را نشانه آب شدن یخ روابط دو کشور معرفی می کنند که در زمان ملک عبدالله به علت انتقادهای اردوغان از حمایت های عربستان از دولت عبدالفتاح السیسی در مصر و کنار گذاشتن اخوان المسلمین از قدرت به تیرگی گراییده بود.

آخرین بار اردوغان برای شرکت در مراسم درگذشت ملک عبدالله به عربستان رفته بود.

