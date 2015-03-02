به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اكبر ناطق‌نوری شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی در تبریز اظهار داشت: آمریکا به خوبی متوجه قدرت ایران به خصوص در منطقه شده است و مقاومت این کشور را در مقابل تمامی تحریم ها و تهدیدهای قدرت های بزرگ جهان دیده و به همین دلیل مشتاق مذاکره با ایران است.

وی با بیان اینکه آمریکا در ظاهر برای ایران رجزخوانی کرده و این کشور را تهدید می کند، گفت: اما آمریکا در باطن با توجه به قدرت بالای کشور ایران در پی این مذاکره است.

حجت‌الاسلام ناطق‌نوری ادامه داد: با وجود مخالفت برخی نیروهای داخلی نسبت به مذاکرات، تیم مذاکره کننده باید توانایی این را داشته باشد که این موضع گیری ها را به فرصت تبدیل کند.

رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری در ادامه با اشاره به حربه های دشمن برای پایین آوردن قیمت جهانی نفت گفت: در شرایطی که کشور می خواست طعم آرامش را بچشد به یکباره قیمت نفت پایین آمد که این امر نشان دهنده برخی اقدامات پنهانی دشمنان بود که با کاهش این مقدار، به طور یقین در بودجه کشور دچار مشکلاتی خواهیم بود.

حجت‌الاسلام ناطق‌نوری در خصوص همدلی تمامی مردم با دولت و نظام گفت: این همدلی را می توان در جریان راهپیمایی ها به خوبی دید که این امر نشان از قدرت تفکیک بالای مردم دارد که باید مسئولان نیز از این قدرت تفکیک برخوردار باشند.

وی افزود: مردم دوست دارند مسئولان رفتار خوبی با آنان داشته باشند به عبارتی مردم از مسئولان احترام می خواهند که تمامی مدیران در این خصوص موظف هستند.

رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری با بیان اینکه تحقق شعار انقلاب نیازمند صرف هزینه است، گفت: تحقق سه شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی نیازمند صرف هزینه های بالا و تلاش تمامی مسئولان و همدلی بین مردم است.

وی همچنین به وجود همدلی ویژه در بین مسئولان اجرایی استان اشاره کرده و گفت: در آذربایجان شرقی بین مسئولان همدلی، همفکری و وحدت ویژه ای حاکم است که امیدواریم در سایه این تعامل شاهد پیشرفت استان باشیم.