اینترنت پرسرعت برای مهمانان نوروزی خوزستان ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله خبیر شامگاه دوشنبه در جلسه خدمات شهری و سفرهای نوروزی که در سالن شهید هاشمی استانداری خوزستان برگزار شد با تاکید بر لزوم فراهم آوردن همه امکانات لازم برای هموطنانی که خوزستان را به عنوان مقصد سفرهای نوروزی خود انتخاب می کنند، اظهار کرد: ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در ایام نوروز، بسیار ضروری است. تمامی ارگان های درگیر در این مورد باید یک برنامه مدون در اختیار مردم قرار دهند تا مردم برای پیدا کردن داروخانه و درمانگاه های کشیک در ایام تعطیل با مشکل مواجه نشوند.

وی ادامه داد : از دیگر موارد مهم در این ایام خدمات بانکی است که باید به صورت ۲۴ ساعته در خدمت مردم باشد. همه خودپرداز ها در همه شهرهای استان باید به صورت آماده به کار باشند تا هیچکس برای دریافت پول به مشکل نخورد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خوزستان ، جمع آوری معتادان و متکدیان از خیابان ها را از موارد مهم در زیبا سازی چهره شهرها یاد کرد و گفت: طرحی توسط همکاران ما در نیروی انتظامی در حال پیگیری است که طی آن معتادان از سطح خیابان ها جمع آوری می شوند ولی در کنار معتادان، متکدیان نیز باید جمع آوری شوند.

وی ادامه داد: محیط های شهری باید از این عناصر جمع آوری شوند تا چهره شهر زیبا شود و باید آنچه در ذهن مردم خصوصا مهمانان نوروزی ثبت شود این باشد که خوزستان استانی منظم و زیبا و دارای مردمی متعهد به این نظم و زیبایی است.

خبیر از ایجاد امنیت به عنوان مهمترین قسمت فعالیت های دستگاههای اجرایی در ایام نوروز یاد کرد و گفت: تامین امنیت در ایام نوروز بسیار مهم است به خصوص در مسیرهای دسترسی و همچنین مسیرهای مربوط به راهیان نور و همچنین محل های استقرار مردم. فرمانداران دقت کنند مسیر های راهیان نور معمولا به علت کمی رفت و آمد امنیت کمی دارند و حتما باید توجه ویژه ای به امنیت این مناطق شود.