مذاكره با شركت فرانسوی برای توليد برق با استفاده از انرژی خورشيدی

به گزارش خبرنگار مهر، تراب ذاكری عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران، عنوان كرد: مذاكرات مقدماتی جهت توليد برق با استفاده از انرژی خورشيدی، ميان سازمان همياری شهرداری های استان هرمزگان و يك شركت فرانسوی در حاشيه همايش فرصت های سرمايه گذاری استان هرمزگان انجام شد.

وی ادامه داد: در حاشيه اين همايش مذاكرات متعددی توسط سازمان همياری شهرداري هاي هرمزگان با سرمايه گذاران بخش خصوصی صورت گرفت كه از جمله آن می توان به مذاكره برای توليد برق با استفاده از انرژی خورشيدي اشاره كرد.

مديرعامل سازمان همياری شهرداری های استان هرمزگان اين مذاكرات را اميدوار كننده دانست و افزود: در صورت تفاهم نهايی با اين شركت اميدواريم روند اجراي طرح به زودي در هرمزگان آغاز شود.

ذاكری در ادامه از انعقاد تفاهم نامه همكاری فنی، اجرايی و اقتصادی ميان سازمان همياری شهرداري های استان هرمزگان و هلدينگ شهريار وابسته به شهرداری تهران خبر داد.

وی بيان داشت: با انعقاد اين تفاهم نامه كه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی تنظيم و امضاء شد، توانمندی ها و ظرفيت های دو طرف در چارچوبی هم افزا و در حوزه های فنی، اجرايی و اقتصادی به اشتراك و همكاري گذاشته مي شود.