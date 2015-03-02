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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۲۰:۳۰

سوشا مکانی:

برابر بنیادکار گل نخوریم، پیروز می‌شویم/ پرسپولیس زهردار است

برابر بنیادکار گل نخوریم، پیروز می‌شویم/ پرسپولیس زهردار است

دروازه‌بان تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به اینکه این تیم اگر در بازی با بنیادکار گل نخورد، حتما گل می‌زند، گفت: روحیه خوب، اعتماد به نفس و دفاع تیمی از عوامل گل نخوردن در بازی گذشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سوشا مکانی در خصوص آخرین وضعیت تیم فوتبال پرسپولیس، ضمن بیان مطلب فوق افزود: تیم خوبی داریم و خوب هم بازی می‌کردیم اما نتیجه لازم را نمی‌گرفتیم حالا بچه‌ها با اعتماد به نفس بیشتر و روحیه بهتری بازی می‌کنند. مشکل فشار روحی روانی برطرف شده و کل تیم وضعیت متفاوتی پیدا کرده که باعث می‌شود از توانایی های خودمان بهتر استفاده کنیم.

وی ادامه داد: در بازی قبل این ذهنیت در کل تیم بوجود آمده بود که نمی‌توانیم گل بزنیم. مشکلات روحی روانی و فشار زیاد هم مزید برعلت شد ولی بخش اعظم این مسائل پس از پیروزی برابر لخویا برطرف شد و حالا با تمرکز و آرامش بیشتری بازی می‌کنیم. قطعا این حرف به معنای بازی بی‌مهابا نیست. اینجا اول باید به فکر گل نخوردن باشیم، بعد اگر فرصت لازم را بدست آوریم، حتما باید گل بزنیم.

دروازه‌بان تیم فوتبال پرسپولیس که سه کیلین شیت پیاپی داشته است، خاطرنشان کرد: روحیه خوب، اعتماد به نفس و دفاع تیمی خوب از عوامل گل نخوردن من در سه بازی گذشته است. من هم با روحیه بهینه کارکردم.

وی که با سایت باشگاه پرسپولیس گفتگو می‌کرد، تصریح کرد: بنیادکار تیم قدرتمندی است اما تیم ما هم زهردار خواهد بود. تنها کافی است گل نخوریم. حتما گل می‌زنیم و می‌بریم که همین دلیل باید با تمرکز زیاد و حساب شده بازی کنیم. ما دنبال نتیجه هستیم که دست پر به تهران برگردیم.

مکانی در پایان گفت: الان گل نمی‌خوریم و گل می‌زنیم. این یعنی آنکه تیم فرم خوبی دارد، البته به دعای هواداران هم نیاز داریم تا به یاری خدا دلشان را شاد کنیم که از ما راضی باشند.

کد مطلب 2510256

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