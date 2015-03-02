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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۲۰:۴۹

در یک روز مانده به پایان مسابقات/

چابهار قهرمانی خود در لیگ کریکت قهرمانی کشور را مسجل کرد

چابهار قهرمانی خود در لیگ کریکت قهرمانی کشور را مسجل کرد

زاهدان-چابهار یکی از نمایندگان سیستان و بلوچستان در رقابتهای لیگ کریکت باشگاه های کشور یک روز مانده به پایان رقابت ها قهرمان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های کریکت قهرمانی کشور با حضور هفت تیم در بخش مردان از دو روز گذشته در چابهار، این شهر بندری جنوب سیستان و بلوچستان آغاز شد.

در چهارمین دور از مرحله برگشت این رقابت ها، عصر امروز منطقه آزاد چابهار به رغم شکست برابر تیم دانشگاه آزاد اسلامی نیکشهر، به لطف سه پیروزی پی در پی خود و شکست نماینده سراوان در بازی عصر امروز توانست با کسب۱۸ امتیاز به لطف فاصله امتیازی با تیم دوم قهرمانی خود را مسجل کند.

پنجمین دور این رقابت ها عصر فردا با سه دیدار دیگر پیگیری می شود که تکلیف تیم های دوم و سوم نیز مشخص می شود.

سیستان و بلوچستان در این دور از رقابت ها، دارای چهار نماینده منطقه آزاد چابهار، ورزش و جوانان ایرانشهر، نماینده سراوان و دانشگاه آزاد نیکشهر بود.

کد مطلب 2510257

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