چابهار قهرمانی خود در لیگ کریکت قهرمانی کشور را مسجل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های کریکت قهرمانی کشور با حضور هفت تیم در بخش مردان از دو روز گذشته در چابهار، این شهر بندری جنوب سیستان و بلوچستان آغاز شد.

در چهارمین دور از مرحله برگشت این رقابت ها، عصر امروز منطقه آزاد چابهار به رغم شکست برابر تیم دانشگاه آزاد اسلامی نیکشهر، به لطف سه پیروزی پی در پی خود و شکست نماینده سراوان در بازی عصر امروز توانست با کسب۱۸ امتیاز به لطف فاصله امتیازی با تیم دوم قهرمانی خود را مسجل کند.

پنجمین دور این رقابت ها عصر فردا با سه دیدار دیگر پیگیری می شود که تکلیف تیم های دوم و سوم نیز مشخص می شود.

سیستان و بلوچستان در این دور از رقابت ها، دارای چهار نماینده منطقه آزاد چابهار، ورزش و جوانان ایرانشهر، نماینده سراوان و دانشگاه آزاد نیکشهر بود.