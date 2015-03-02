امام جمعه شهرکرد از محل برگزاری یادواره شهدای فرهنگی بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد بعد از ظهر دوشنبه از محل برگزاری یادواره شهید شاخص فرهنگی کشور و شهدای فرهنگی استان و کشور در شهرکرد بازدید کرد.

امام جمعه شهرکرد در حاشیه بازدید خود در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این یادواره در نوع خودش از بی نظیرترین یادواره ها است که در این استان برگزار می شود.

حجت الاسلام محمد علی نکونام افزود: این یادواره ها آثار فوق العاده فرهنگی و ایمانی و معنوی در جامعه دارند و یکی از مهمترین راهکارها در مقابله با شبیخون و تهاجم فرهنگی دشمنان است.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد ادامه داد: تلاش ستاد برگزاری این یادواره قابل تقدیر است.

حجت الاسلام محمد علی نکونام عنوان کرد: باید برای حضور مردم در این یادواره اطلاع رسانی مناسب شود و مردم با حضور در این یادواره از برکات این یادواره بهرمند شوند.

یادواره شهید شاخص فرهنگی کشور و شهدای فرهنگی استان ۱۲ و ۱۳ اسفند ماه در سالن ورزشی شهدای آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.