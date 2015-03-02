پیروزی آذربایجان شرقی برابر کرمانشاه و شکست بوشهر برابر ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات تنیس قهرمانی جوانان کشور به میزبانی قم عصر دوشنبه تیم‌های تنیس آذربایجان شرقی و ایلام حریفان خود را شکست دادند چنان که در ادامه این مسابقات که در آکادمی تنیس مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار می‌شود تیم تنیس آذربایجان شرقی برابر کرمانشاه به یک پیروزی قاطع رسید.

در این مسابقه و در دیدار انفرادی نخست امین داورپناه از آذربایجان شرقی در مصاف با مهدی صالحی از کرمانشاه با نتایج ۶ بر ۲ و ۶ بر ۴ به پیروزی رسید و در دومین مسابقه انفرادی، امیر داورپناه از آذربایجان شرقی به دیدار محمدرضا درویش از کرمانشاه رفت و موفق شد حریف خود را با نتایج مشابه ۶ بر ۴ در مقابل تک ست برده حریف با امتیاز ۶ بر یک شکست دهد.

در مسابقه دوبل دو تیم نیز تیم آذربایجان شرقی با ترکیب دو نفره امین داورپناه و قاسملو برابر تیم دو نفره مهدی صالحی و محمدرضا درویش از کرمانشاه با نتایج مشابه ۶ بر صفر به برتری رسید تا در مجموع، آذربایجان شرقی ۳ بر صفر کرمانشاه را شکست دهد.

تیم تنیس ایلام نیز در مصاف با تیم بوشهر موفق شد ۳ بر صفر پیروز شود و گام نخست را در این رقابت‌ها محکم بردارد چنان که در دیدار انفرادی نخست حمیدرضا محمدی از تیم ایلام در برابر رضا حمراوی از بوشهر با نتایج مشابه ۶ بر ۲ در برابر تک ست برده حریف با حساب ۶ بر ۴، پیروز شد تا در مجموع برنده مسابقه انفرادی نخست شود.

در دومین بازی انفرادی، روح الله کرمی از تیم تنیس ایلام در یک بازی دیدنی برابر نوید خاجی از بوشهر با نتایج ۶ بر ۲ و ۶ بر ۳ پیروز شد تا پیروزی ایلامی‌ها مسجل شود ضمن این که در مسابقه دوبل، تیم دو نفره روح الله کرمی و حمیدرضا محمدی از ایلام برابر تیم نوید خاجی و دهقانی از بوشهر در یک بازی نه چندان دشوار با امتیازات ۶ بر یک و ۶ بر ۴به پیروزی رسید تا تیم تنیس ایلام در مجموع برنده این بازی باشد.

مسابقات تنیس جوانان کشور با حضور ۲۵ تیم در قم برگزار می‌شود و تیم‌های بر‌تر پس از برگزاری مسابقات گروهی راهی دور دوم می‌شوند.