چهارمحال وبختیاری درآمادگی کامل برای پذیرایی ازمسافران نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی بعد از ظهر دوشنبه در ستاد تسهیلات سفر استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه چهارمحال و بختیاری آماده پذیرایی از مسافران نوروزی است، اظهار داشت: خدمات زیر بنایی خوبی برای توسعه گردشگری استان چهارمحال و بختیاری انجام شده است.

وی افزود: از کمپ های گردشگری در نقاط مختلف استان باید استفاده شود.

قاسم سلیمانی گفت: باید خدمات در نقاط پر مسافر مانند کوهرنگ، سامان، مسیر لردگان، مسیر کارون چهاربیشتر و با کیفیت بالاتر انجام شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: باید برنامه ریزی مناسب برای ارائه خدمات مطلوب مانند تهیه ایستگاه های پخت نان، تامین میوه، تامین گوشت و... برای مسافران و گردشگران استان مهیا شود.

هتلداران و تور گردانان دوره های آموزشی استقبال از مسافران را فرا گرفته اند

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر در چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست گفت: همه هتلداران و تور گردانان آخرین دوره های استقبال از مسافران در بخش های خصوصی و دولتی را آموزش دیده اند و برای میزبانی مسافران نوروزی آماده هستند.

بهمن عسگری عنوان کرد: ستاد اجرای خدمات سفر در این استان دارای ۹ کمیته است.

وی گفت: هم اکنون زمینه اسکان بیش از ۲۱ هزار نفر در این استان فراهم شده است که از این تعداد حدود نه هزار ظرفیت اسکان در مدارس این استان است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری گفت: هم اکنون هتل ها، خانه های استیجاری، مهمانسراها در مناطق مختلف استان اماده اسکان مسافران نوروزی هستند.

هلال احمر در آمادگی کامل برای ارائه خدمات به مسافران است

رئیس جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست گفت: پایگاه های امداد و نجات این استان نیز برای امداد رسانی مناسب در ایام نوروز تجهیز شده اند و آماده خدمت رسانی به مسافران هستند.

محمد فروغی بیان کرد: برنامه ریزی برای ارائه خدمات در جاده های پر تردد این استان شده است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی گفت: تمام تلاش نیروهای امداد و نجات هلال احمر استان این است که بتوانند خدمات مطلوبی به مسافران نوروزی ارائه کنند.

وی ادامه داد: ۱۸ پایگاه امداد جاده ای و ۱۸ پست سلامت نوروزی برای ارائه خدمات به مسافران این استان فعال است.