حمایت تبلیغات اسلامی استان یزد از برگزاری نمازجماعت در بازارها

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر سلمانی، عصر امروز در دیدار مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد با مسئول آموزش بسیج اصناف کشور با بیان اینکه هم اکنون نماز جماعت در بازارها و مجتمع های تجاری استان یزد برگزار می شود، گفت: خواستار حمایت اداره کل تبلیغات اسلامی از این اقدام پسندیده با اعزام روحانی هستیم.

وی همچنین با بیان اینکه دوره های آموزشی بسیاری برای اصناف و بازاریان استان یزد برگزار شده است، خاطرنشان کرد: این دوره های آموزشی آثار مثبت بسیاری به دنبال داشته و البته باید تداوم پیدا کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد نیز در این دیدار با اشاره به برگزاری دوره های مختلف آموزشی اصناف و بازار توسط این اداره کل با همکاری اصناف استان یزد اظهار داشت: این آموزش ها آثار مثبت بسیاری داشته اما کافی نبوده است.

حجت الاسلام سید محمد شریف حسینی کوهستانی با بیان اینکه آموزش در زمینه های مختلف دارای اثرات مثبت بسیاری است، افزود: اگر کسی موید به اخلاق و احکام تجارت باشد در امور مختلف هم پیشقدم می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط امروز کشور و تحریم های دشمنان علیه نظام اسلامی اظهار داشت: کشور ما اکنون در مقابل دو تحریم قرار دارد به نحوی که از یک طرف کشورهای غربی تحریم های نادرست به کشور روا داشته و از طرف دیگر خودتحریمی مردم است به نحوی که تولیدات داخلی را قبول نداشته و آنها را خریداری نمی کنند.

حسینی کوهستانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مباحث آموزشی ارائه شده به اصناف و بازاریان گفت: اگر مطالب به صورت سراسری و یکسان در کشور ارائه شود تاثیر بیشتری به همراه خواهد داشت.

مسئول تعلیم و تربیت بسیج اصناف کشور نیز در این دیدار با اشاره به مطرح شدن بحث اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری گفت: یکی از ملزومات اجرای این طرح، توجه و تکیه بر تولیدات داخلی است.

حجت الاسلام عبدالسمیع ناسخی همچنین بر لزوم بحث محتواسازی در بین اصناف و بازاریان تاکید کرد و افزود: کتاب های مختلفی در موضوعات متنوع برای اصناف جمع آوری و چاپ شده و در اختیار کسبه قرار گرفته است.

ناسخی با اشاره به ظرفیت های غنی فرهنگی و دینی استان یزد بیان کرد: می توان از ظرفیت های موجود در این استان برای بحث های محتواسازی استفاده کرد.

وی با اشاره به ظرفیت های موجود در حوزه های علمیه اظهار داشت: تعامل مناسب با حوزه های علمیه می تواند در بحث آموزش اصناف و بازاریان بسیار راهگشا باشد.