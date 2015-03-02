به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان گناوه عصر دوشنبه در آیین پایانی جشن فرهنگ گناوه اظهار داشت: جشن فرهنگ گناوه بازنمایی متعددی از فرهنگ و رسوم گناوه بود که در هنرهای هفتگانه تجلی یافت و بسیار زیبا و تحسین برانگیز بود.

عبدالنبی یوسفی با بیان اینکه در این جشن یک اتفاق خوب یعنی تجلیل از نخبگان فرهنگی و هنری در قید حیات شهرستان ما رخ داد، گفت: ما هر چقدر که بتوانیم جنبه‌های هنری شهرستان و ثروت‌های انسانی خود را تقویت کنیم، قطعا می‌تواند برای آیندگان ما الگو باشد و این کار ستودنی است و امیدوارم که پر رنگ‌تر هم باشد.

یوسفی بیان داشت: یکی از ویژگی‌های جشن فرهنگ گناوه ایجاد شور و نشاط در شهر و آشنایی بیشتر مردم با استعدادها و ظرفیت‌های فرهنگی گناوه بود و این شور و نشاط می تواند جامعه ما را در رسیدن به اهداف عالیه کمک کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اجرای تئاتر سطحه، جشنواره نگاره های ساحلی، جشنواره بازی های محلی و برگزاری نمایشگاه خوشنویسی کلک ساحل از اتفاقات نو و جدید پنجمین جشن فرهنگ گناوه بود که بسیار با ارزش است.

یوسفی با اشاره به ایده های نو در جشن فرهنگ گناوه اضافه کرد: باید این ایده های نو را تقویت کرد تا گناوه، گناوه‌ای شود که همچون نامش که امروز می درخشد هنرهای آن هم بدرخشد.

وی بیان کرد: معرفی هنرمندان نوپا در کنار هنرمندان شناخته شده نیز از دیگر ویژگی‌های پنجمین جشن فرهنگ گناوه بود که کاری شایسته و قابل تقدیر بود و باید از آن به نیکی یاد کرد.

وی تصریح کرد: قطعا بانیان جشن فرهنگ گناوه با ارزیابی نقاط ضعف و قوت این جشن که در آن ایده های مختلف فرهنگی هنری را مطرح و اجرایی می کنند، این مهم را مدنظر قرار دهند.

فرماندار شهرستان گناوه در پایان گفت: اعتقاد دارم جشن فرهنگ گناوه نباید در همین محدود شود و قطعا در سال های آینده نیز باید استمرار آن را شاهد باشیم.