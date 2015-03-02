آیین پایانی جشن فرهنگ گناوه برگزار شد/ تقدیر از خبرنگاران مهر

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای مرکزی جشن فرهنگ گناوه عصر دوشنبه در این آیین اظهار داشت: خوشحالیم که در این هفت روز جامی به دست گرفتیم و در آن به تماشای آثار هنرمندان این زادبوم پرداختیم.

غلامحسین دریانورد با اشاره به برخی برنامه های پنجمین جشن فرهنگ گناوه گفت: در طول پنجمین جشن فرهنگ گناوه شبی را با شعر سر کردیم و شبی دیگر را گوش به آواهای محلی بندر سپردیم و روز دیگر بر سطحه لنجی نمایش را نوش کردیم و شبی دیگر غرق تماشای سینمای جنوب و هنرمندی بازیگران استان بوشهر شدیم.

دریانورد بیان داشت: در گوشه‌ای دیگر از کنگره جشنواره بازی های محلی یادی از کودکی هامان کردیم و در یک بعدازظهر نیز نقشی از خود در ماسه بادی های ساحل بر جای گذاشتیم و نگاره ای خلق کردیم.

وی با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ نفر از هنرمندان شهرستان گناوه در برگزاری این جشن با ما همکاری کردند، افزود: وقتی نیز با کلکی از جنس خوشنویسی محو تماشای هنرمندی هنرمندان این زادبوم شدیم.

دریانورد تصریح کرد: خوشبختانه توانستیم نسخه چهارم کتاب نامه گناوه را به چاپ برسانیم که حاوی ۱۴ مقاله فرهنگی تاریخی و ادبی است که برخی پارسال و برخی در همین جشن فرهنگ ارائه شد.

وی تاکید کرد: در برگزاری جشن فرهنگ گناوه انجمن های هنری گناوه شامل انجمن آدینه ادبی، انجمن هنرهای نمایشی، انجمن هنرهای تجسمی، انجمن خوشنویسی، انجمن موسیقی، انجمن داستان نویسی شفق، انجمن عکاسان و گروه های مختلف هنری با ما همکاری داشتند.

دریانورد تاکید کرد: باید از اسپانسرهای جشن فرهنگ گناوه چون فرماندار شهرستان گناوه و معاون سیاسی اجتماعی وی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گناوه، شهرداری بندر گناوه، مجمع امور صنفی گناوه و آقایان منصور گرگی پور، امیرحسین حیات داوودی، خسرو ملک محمدی، جمال زاده، محمدرضا عرب زاده شهردار اسبق گناوه و عباسی سرپرست فعلی شهرداری بندر گناوه تقدیر ویژه کنم.

رئیس شورای مرکزی جشن فرهنگ گناوه در پایان گفت: در آیین پایانی پنجمین جشن فرهنگ گناوه با حضور فرماندار شهرستان گناوه از نسخه پیش چاپ نامه گناوه رونمایی شد.

در این آیین از اسماعیل کشتکار و حسین غلامی دو تن از خبرنگاران خبرگزاری مهر در شهرستان گناوه و استان بوشهر و خبرنگاران خبرگزاری ایرنا، نشریات دریادلان، فدک، صدای بندر، سایت خبری گناوه آنلاین، یاران سبز، گلستان هنر و محمد فرخی نیا عکاس برجسته شهرستان گناوه و استان بوشهر با اهدای لوح و هدایایی تجلیل و تقدیر شد.

شایان ذکر است که از برگزیدگان جشنواره نگاره های ساحلی، همیاران جشن فرهنگ، برگزارکنندگان جشنواره بازی های محلی، و برندگان مسابقه مردمی عکاسی با موضوع گناوه زینب موحدی نیا، سعید ستایش و سروش بهمرد تقدیر شد.

گفتنی است که در این آیین سرود هله بندر توسط نونهالان مهدکودک آریا و یک تیزر از پنجمین جشن فرهنگ گناوه پخش شد و محمدجواد جعفری همت از شاعران شهرستان گناوه و فرماندار شهرستان گناوه نیز شعرخوانی کردند.