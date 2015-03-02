  1. جامعه
مدارس تا ۲۷ اسفند دایر است/پیک نوروزی فروشی نیست

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: فروش هر نوع جزوه یا لوح فشرده به عنوان «پیک نوروزی» در مدارس ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار چهاربند افزود: هر فعالیت نوروزی برای دانش آموزان که موجب ایجاد هزینه برای اولیا و دانش آموزان شود تخلف است و مدیران همه پایه های تحصیلی موظفند برای نوروز، تکالیف درسی را خود طرح کنند و آن را رایگان در اختیار دانش آموزان قرار دهند.

وی بر دایر بودن مدارس تا ۲۷ اسفند تأکید و اضافه کرد: تأکید آموزش و پرورش، استفاده حداکثری از ساعت مفید آموزشی است و به همه مدارس شهر تهران ابلاغ کرده ایم تا ۲۷ اسفند کلاس های درسی دایر باشد.

چهاربند گفت: تعطیلی زودهنگام مدارس اعم از دولتی و غیردولتی با هیچ عنوان و بهانه ای قابل قبول نیست و این کار تخلفی اداری محسوب می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران افزود: مدیران مدارس باید غیبت های موجه یا غیرموجه دانش آموزان را در روزهای پایانی سال مدیریت کنند و با دانش آموزان متخلف برخورد قانونی داشته باشند.

