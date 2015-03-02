  1. استانها
  2. یزد
۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۲۲:۰۸

پایان سی‌ و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم؛

قاری یزدی بر سکوی نخست قرائت قرآن کشور ایستاد

یزد- حسن دانش، ‌قاری یزدی بر سکوی نخست قرائت قرآن کشور ایستاد و تا ساعتی دیگر در فرودگاه شهید صدوقی یزد مورد استقبال قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن دانش امروز در پایان سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم که در تبریز برگزار شد به مقام نخست رشته تلاوت دست یافت.

در این رشته حسن دانش از یزد، محسن حسنی کارگر از خراسان رضوی، سیدمحمد کرمانی از تهران، ابراهیم تبسم چهره از گیلان و جواد سلیمانی از خراسان رضوی به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را به دست آوردند.

دانش با کسب این رتبه، جواز حضور در رقابتهای بین المللی قرآن کریم را دریافت کرد.

مسئولان اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد و جمعی دیگر از مسئولان استان و خانواده وی هم اکنون در فرودگاه شهید صدوقی یزد برای استقبال از این نخبه قرآنی حضور دارند.

 

