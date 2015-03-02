ادامه گفتگوهای وزرای خارجه ایران و آمریکا ۱۱:۳۰ صبح فردا

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دور مذاکرات ایران و آمریکا در مونترو سوئیس به پایان رسید و گفتگوها فردا ۹ صبح به وقت محلی ادامه خواهد یافت.

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا و سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی، معاونان وزیر امور خارجه و وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا و همچنین حسین فریدون و هلگا اشمید در این مذاکرات حضور داشتند.

ظهر امروز نیز معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا در مونترو دیدار کردند.

قرار است نشست رسمی ایران و کشورهای ۱+۵ نیز روز پنجشنبه در سوئیس برگزار شود.