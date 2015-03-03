به گزارش خبرنگار مهر، برای تصدی سمت رياست فدراسیون ووشو 16 نفر ثبت نام کرده‌اند که صلاحیت تمامی نفرات برای حضور در انتخابات از سوی وزارت ورزش و جوانان مورد تایید قرار گرفت و این نفرات فردا چهارشنبه در یک رقابت نزدیک برای تکیه زدن بر کرسی رياست تلاش خواهند کرد.

صمد ولیزاده، بیژن ثابتی‌مطلق، فرشته دست‌پاك، محمدرضا امیری، ناصر ابوالقاسمی، مهدی علی‌ن‍ژاد، علی‌اصغر شعبانی، مجید نصیری، امیر سالار بیددختی، علیرضا مردان شاهی، حسن قاسمی، محمدحسن قادری، حمیدرضا پارسی‌منش، رحیم شكری، مرتضی اصغری و امیرعباس لشكری نفراتی هستند برای حضور در انتخابات ثبت نام کرده‌اند.

در میان اسامی فوق نفراتی حضور دارند که می‌توان کناره‌گیری زودهنگام آنها را پیش بینی کرد. نفراتی هم هستند که در ووشو و حتی در راس فدراسیون امتحان خود را پس داده‌اند و بعید است جامعه ووشو بخواهد دوران تاریک گذشته را با اعتماد به این نفرات تکرار کند.