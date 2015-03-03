اولین کنفرانس تخصصی روانشناسی و خانواده موفق در بوشهر برگزار شد

محمد رضا بحرانی در گفتگو با مهر اظهار داشت: به منظور برگزاری مطلوب همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی سلسله کنفرانس های تخصصی نیز در این راستا برگزار خواهد شد.

وی افزود: اولین کنفرانس تخصصی با موضوع روانشناسی و خانواده موفق با حضور اساتید روانشناسی به صورت ویدئو کنفرانس به صورت همزمان در شهرهای بوشهر٬ تهران٬ قم و اهواز برگزار شد.

بحرانی بیان کرد: با توجه به استقبال دانشجویان و اساتید روانشناسی و خانواده ها در نظر است حداقل دو کنفرانس تخصصی دیگر در روزهای ۲۱ اسفند سال جاری و ۳۱ فروردین ماه سال آینده برگزار شود.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی نیمه دوم سال آینده برگزار خواهد شد.

وی گفت: دانشجویان٬ دانش پژوهان و علاقمندان به روانشناسی جهت دریافت جزئیات بیشتر می توانند به سایت science.1404.ir مراجعه کنند.