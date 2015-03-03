نگاه به مربیان تربیتی باید خاص باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمجیدی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش افزود: مربیان تربیتی جایگاه بسیار رفیعی را را در تربیت سرمایه های کشور دارند .

وی اظهار داشت: در تمام نظام‌های تعلیم و تربیت دنیا به شناخت اندیشه بهاء داده می‌شود چرا که جامعه نیازمند تفکر منطقی، نگاه راهبردی و آینده نگرانه است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: در دولت تدبیر و امید برنامه‌های آموزش و پرورش خوب ظهور و بروز یافته چرا که همواره برنامه‌های افراطی نتیجه عکس داشته است و باید برنامه های در مسیر تعادل خود حرکت کنند.

تمجیدی تاکید کرد: دولت تدبیر و امید به برنامه های فوق برنامه توجه جدی دارد.

وی در ادامه ، با اشاره به اینکه استان زنجان در مسابقات فرهنگی جزو استان‌های برتر بوده است تصریح کرد: این استان در اجرای برنامه های فوق برنامه در دولت تدبیر و امید عملکرد خوبی داشته است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان افزود: تربیت مسئله‌ای چندبعدی است و عوامل مختلفی در آن موثر است و در سالهای اخیر با پیشرفت فناوری این عوامل افزایش چشمگیری داشته است.

تمجیدی افزود: مربیان پرورشی رسالت بسیار بزرگی بر دوش دارند و باید نسبت به تربیت نسل آینده که سرمایه های ارزشمند آینده کشور هستند تلاش کرده و راهکارهای نو و ایتکاری را ایجاد کنند.

وی یاد آورشد: خوشبختانه آموزش و پرورش استان زنجان در بحث مسائل تربیتی و توجه به تعمیق ارزشهای دینی و اعتقادی بسیار خوب عمل کرده است.